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Paris Hilton'un düğününde ikinci gün: Parti uzun sürdü! - Magazin haberleri

Paris Hilton'un düğününde ikinci gün: Parti uzun sürdü!

Dün dünyaevine giren Paris Hilton-Carter Reum çifti, düğün sonrası after partiye katıldı. "Paris World" olarak adlandırılan mekan, sosyetik ismin en sevdiği renk olan pembe renkli balonlarla süslendi. Dönme dolaba binerek eğlenen çift, bir ara birbirlerini öpücüklere boğmayı da ihmal etmedi

13.11.2021 - 14:58 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Dünyanın en zengin varisi olarak tanınan Paris Hilton, nişanlısı Carter Reum ile dün evlendi. Haftalardır bekarlığa veda partileri düzenleyen Hilton, Reum ile dedesi Barron'ın Bel Air'deki malikanesinde hayatlarını birleştirdi.

    Törene aralarında; Emma Roberts, Bebe Rexha, Ashley Benson, Rachel Zoe ve Paula Abdul'ün de yer aldığı birçok ünlü isim katıldı.

  • GELİNLİĞİ MERAK KONUSU OLMUŞTU

    Üç gün üç gece sürecek olan düğünün en çok merak edilen ayrıntısı ise 40 yaşındaki Hilton'un gelinliğiydi. Gelinliğin yanı sıra birkaç tane de beyaz gece elbisesi giyeceği bilinen Paris Hilton, düğünüyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor.

  • PARTİ UZUN SÜRDÜ

    Bugün ise "Benim sonsuzluğum başlıyor!" ifadelerini kullanan Hilton'un düğününde ikinci güne gelindi. Dün gece California'nın Santa Monica ilçesinde yer alan Santa Monica İskelesi'nde after parti vardı.

  • Hilton, kutlamaya pembe renkli bir gelinlik ve duvakla katılmayı tercih etti. İş insanı eşinin de eşofman takımını Paris Hilton'a uydurduğu görüldü.

  • Reum, pembe detayları olan lacivert bir eşofman takımı ve spor ayakkabılarıyla partide hazır bulundu. Çift, kutlamanın yapılacağı mekana giderken birbirlerine olan sevgilerini göstermeyi ihmal etmedi.

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