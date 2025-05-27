Papara'da işlem yapılabiliyor mu, ne zaman açılacak?
Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen Papara'da işlemler geçici olarak durduruldu. Uygulama üzerinden para transferi, diğer bankacılık işlemleri ve sistemdeki mevduatların başka hesaplara aktarılamaması kullanıcılar arasında gündeme geldi. Şirketten ya da yetkili kurumlardan işlemlerin ne zaman normale döneceğine dair resmi bir açıklamalar araştırılıyor. İşte konuyla ilgili bilgiler...
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Papara'nın TMSF'ye devredilmesinin ardından uygulamadaki tüm işlemler durduruldu. Hesaplarındaki parayı farklı hesaplara aktaramayan kullanıcılar, "Papara'da işlem yapılabiliyor mu, ne zaman normale döner?" sorularına yanıt arıyor. Gözler, sürecin nasıl işleyeceğine dair yapılacak resmi açıklamalarda. Peki, Papara neden açılmıyor, çöktü mü? Papara kapandı mı, neden kapandı ve ne zaman açılacak? İşte ayrıntılar...
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PAPARA'DA İŞLEM YAPILIYOR MU, NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK?
Yasa dışı bahis operasyonuyla gündeme gelen Papara'nın siteminde çöküş yaşandı. Milyonlarca kullanıcı paralarını Papara sisteminden başka hesaplara transfer edemezken, ödemelerini de gerçekleştiremiyor. Firmadan henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi ancak bugün yaşananların ardından çok hızlı bir cevap gelmesi de beklenmiyor.
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8 MİLYON ÖN ÖDEMELİ KART
Papara'nın sitesinde yer alan bilgiye göre uygulamanın 23 milyon tekil kullanıcısı ve 8 milyon ön ödemeli kart müşterisi bulunuyor. Bu sabah Türkiye'nin tanınan ödeme kuruluşları arasında yer alan Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın arasında olduğu 13 şüpheli hakkında “yasa dışı bahis” soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi.
8 şirkete el konularak kayyum atandı. Savcılığın bilgi notunda, Papara Elektronik Para A.Ş. ile yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olunduğu ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini bu sistem üzerinden gerçekleştirdiğinin tespit edildiği anlatıldı.
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5 MİLYAR LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da 26 bin 12 kişi adına açılan Papara hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı ve 12 Milyar 879 Milyon 558 bin TL işlem tutarının bulunduğunu belirterek, "Papara A.Ş.’nin de olduğu 10 adet şirket, şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesapları, 6 adet deniz aracına, 74 adet araca ve 8 adet konut olmak üzere yaklaşık 5 Milyar TL’lik mal varlığına el konuldu" dedi.
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PAPARA NEDİR?
Papara, 2016 yılında Türkiye’de kurulan bir elektronik para ve ödeme hizmetleri platformu. Kullanıcılarına online para transferi, ödeme, fatura ödeme, alışveriş ve ön ödemeli kart hizmetleri sunuyor. Bankalardan bağımsız çalışan Papara, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından lisanslanmış bir ödeme kuruluşu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından denetleniyor. Mastercard ve Visa logolu ön ödemeli kartlarıyla, kullanıcıların hem fiziksel hem de dijital ortamda finansal işlemler yapmasını sağlıyor. Papara, 23 milyon kullanıcıya ulaştığını ve 500 kişilik bir ekiple çalıştığını belirtiyor. Özellikle gençler arasında popüler olan platform, Trabzonspor’un stadının isim sponsoru olarak da tanınıyor.
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PAPARA’NIN KURULUŞU VE AHMED FARUK KARSLI
Papara, 2015 yılında Ahmed Faruk Karslı tarafından kuruldu. Hukuk Fakültesi mezunu olan Karslı, 17 yaşında ilk şirketini kurarak girişimcilik dünyasına adım attı ve 19 yaşında bu şirketini satarak dikkat çekti. Telko, perakende ve fintech gibi çeşitli sektörlerde girişimleri bulunan Karslı, 2015’te Papara Elektronik Para A.Ş.’yi hayata geçirdi. 2020-2022 yılları arasında Papara’nın CEO’luğunu üstlenen Karslı, 2021’de yatırımları ve satın almaları yönetmek için PPR Holding’i kurdu. Şubat 2025 itibarıyla PPR Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı ve Papara’nın CEO’su olarak görev yapıyordu.
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