Pakistan'da iktidar partisinin dış kaynaklarını gizlemeye çalıştığı iddia edildi

AA

Yerel basındaki haberlere göre, Pakistan Adalet Hareketi Partisinin (PTI) yabancı kaynaklarını araştırmak için 2018'de oluşturulan Seçim Komisyonu İnceleme Komitesi tarafından hazırlanan raporda, PTI’nın dış kaynaklı fonları gizlemek için yanlış bilgiler sunduğu belirtildi.

Raporda, PTI'nın yabancı uyruklulardan ve şirketlerden fon aldığını Seçim Komisyonundan gizlemeye çalıştığı ileri sürülerek, partinin 26 banka hesabı bulunduğu, 2008'den 2013'e kadar gizlenen fon miktarının 1,33 milyar Pakistan rupisi (yaklaşık 7,5 milyon dolar) değerinde olduğu iddiasına yer verildi.

PTI'nın ABD'den 2,3 milyon dolar fon aldığı öne sürülen raporda, İnceleme Komisyonunun partinin bu ülkedeki hesaplarına ulaşamadığı aktarıldı.

Raporda, Başbakan İmran Han'ın partisinin ABD'nin yanı sıra Dubai, İngiltere, Avrupa, Danimarka, Japonya, Kanada, Avustralya ve farklı diğer ülkelerden de fon aldığı, Avrupa ve İngiltere'den gelen fonlara ilişkin bilgi edinilemediği kaydedildi.

Son olarak raporda, İnceleme Komisyonunun denetim raporları ile PTI'nın banka hesaplarında çelişki olduğu sonucuna varıldığı ifade edildi.

- Hükümetten rapora itiraz

Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Çaudri Favad Hüseyin, raporu "uygunsuz" olarak nitelendirerek, partinin yabancı kaynaklara ilişkin bir sorununun olmadığını söyledi.

Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı Asad Umar da partisinin her şeyi belgelediği için fon alma sürecini en şeffaf şekilde yürüttüğünü kaydetti.

- Muhalefetten iktidara tepki

Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'ın (PML-N) Genel Başkan Yardımcısı ve eski başbakanlardan Navaz Şerif’in kızı Meryem Navaz, Başbakan Han'ı "yalancı, yozlaşmış ve komplocu" olarak nitelendirerek, Pakistan tarihinde hiçbir partinin arkasında bu şekilde "dolandırıcılık ve skandallar" bırakmadığını öne sürdü.

Muhalefet partilerinden oluşan Pakistan Demokratik Hareketi Sözcüsü Hafız Hamdullah da "Han'ın ve PTI'nın hırsızlığının" ortaya konulduğunu savundu.

- Dava 2014'ten bu yana sürüyor

PTI'nın yabancı kaynaklarına ilişkin dava 2014'ten bu yana sürüyor.

Bu kapsamda, Mart 2018'de PTI’nın yurt dışı kaynaklarının incelenmesi için Seçim Komisyonu bünyesinde İnceleme Komitesi oluşturulmuştu. İnceleme Komitesi, konuyla ilgili raporunu Seçim Komisyonuna Aralık 2021'de sunmuştu.

İktidardaki PTI'ya yönelik iddialar arasında yasa dışı finansman kaynakları, partinin yurt içi ve dışındaki banka hesaplarının gizlenmesi, kara para aklama ve Orta Doğu ülkelerinden yasa dışı bağışlar almak için PTI üyelerinin özel banka hesaplarının paravan olarak kullanılması yer alıyor.