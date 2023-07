Özkan Uğur'a gözyaşlarıyla veda edildi

Özkan Uğur'un vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şöyle duyurdu; "Sevgili Özkan Uğur'u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Sanat camiamızın mümtaz isimlerinden olan, müzik ve sinema alanlarında milli kültürümüze sunduğu değerli katkılarıyla her zaman sevgi ve saygıyla andığımız Sayın Özkan Uğur'un vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun...

Birçok grupta çalıştıktan sonra özdeşleştiği MFÖ'nün çalışmalarının yanı sıra sinema filmleri ve televizyon dizileriyle her nesle hitap etmeyi başardı.

Özkan Uğur'un alameti farikalarından biri de şüphesiz 1970'li yılların başında yola çıktığı kariyer yolculuğunda kendini her dönem güncelleyerek her nesle hitap edebilmesiydi.

Özkan Uğur'un bu yönünü Ali Kocatepe, şöyle dile getirdi: Hepimizin başı sağ olsun. Çok değerli bir müzik adamını, çok renkli bir kişiliği, sanatçıyı kaybetmenin acısını yaşıyoruz hep birlikte. Özkan; büyük yeteneklerinin yanında insani tarafı da çok uyumlu, çok güzel huyları olan, çok verici bir insan olarak hatırlıyorum. Bu kadar uzun süre başarılı beraberliği olan başka bir grup ülkemizde hatırlamıyorum. Son konserlerine kadar MFÖ'nün beraberliği ve her kuşağı yakalamış olması çok istisnai bir başarı. Bunun altından kalktılar. Özkan, aynı zamanda iyi bir oyuncuydu. Cem Yılmaz sanırım ondaki bu yeteneği keşfeden kişi oldu. Sevdiği herkese yardım eden, pırıl pırıl bir insanı bir müzisyeni kaybettik. Çok üzgünüm.

Yılmaz Erdoğan - Cem Yılmaz - Can Yılmaz

19 Şurada Paylaş!









KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY: HEPİMİZİN İÇİ ACIYOR



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Özkan Uğur için düzenlenen törende, "Ne dersek eksik kalacak sözlerin arifedeyiz. Türk müziğinin büyük bir efsanesini uğurluyoruz. Sonu gelmez bir konuşmanın ana karakteriydi Özkan. Hepimizin duygu dünyasında büyük bir yer edindi. MFÖ üç harften oluşan koca bir alfabeydi. Özkan Uğur da bu her duygunun tercümanı olan alfabenin büyük bir parçasıydı. Özkan Uğur'un ölümü her sözde her duyguda bir eksiklik bırakacak. Müziğinin derinliğini bu veda anında ancak böyle anlatabilirim. Özkan Uğur üç kez kanseri yendi ama çok yoruldu, bu yorgunluk onu aramızdan aldı. Onun adını andığımda hep aklıma gülümseyen siması geliyor. Özkan Uğur hep anılarımızda yaşayacak. Sanatçı çok ağır bir unvanıdır o yüzden bunun hakkıyla taşıyan insanları anlatmak ve onlara veda etmek çok zor. İyi ki vardın Özkan Uğur, iyi ki bir sanatçı oldun, hayatlarımıza dokundun. Kabrin nur, mekanın cennet, ruhun şad olsun. Başta Uğur ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve değerli sanatçılarımıza sabırlar diliyorum, hepimizin başı sağ olsun" şeklinde konuştu.