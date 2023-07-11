Özkan Uğur'a gözyaşlarıyla veda edildi

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Âşık etti bizi kendisine.

Bekledik, dönsün diye...

Dönemedi,

Çok istese de...

Acı haber geldi, 'Aramızdan ayrıldı' diye...

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Lenf kanserinin nüksetmesiyle 29 Mayıs'ta yoğun bakıma alınan Özkan Uğur, 8 Temmuz'da hayatını kaybetti. Özkan Uğur'un vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şöyle duyurdu; "Sevgili Özkan Uğur'u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

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Özkan Uğur'un vefatı, devletin en yüksek makamından hayranlarına kadar olan geniş bir yelpazede derin üzüntüye neden oldu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Bugün vefat haberini aldığımız, müzik alanında 'Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü' sahibi olan, ülkemizin sevilen ses ve sinema sanatçısı Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Türk Müziği'nin unutulmaz gruplarından 'MFÖ'nün solisti, canlandırdığı karakterlerle hafızalarımıza kazınan kıymetli sanatçımız Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet diliyorum. Mekânı cennet olsun. Ailesinin, sevenlerinin ve sanat camiasının başı sağ olsun. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Derin bir hüzün içindeyiz. Sadece notalarda değil, ruhlarımızda da derin izler bırakan Özkan Uğur'u kaybettik. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Değerli sanatçı, sinema ve dizi oyuncusu Özkan Uğur'un vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Sanat camiamızın mümtaz isimlerinden olan, müzik ve sinema alanlarında milli kültürümüze sunduğu değerli katkılarıyla her zaman sevgi ve saygıyla andığımız Sayın Özkan Uğur'un vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun... İstanbul Valisi Davut Gül: Değerli sanatçı Özkan Uğur, aramızdan ayrıldı. 'MFÖ' grubuyla tanıdığımız, sinema dünyasında da kıymetli eserlere imza atan sanatçıya Allah'tan rahmet, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum.

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Özkan Uğur'un hayatını kaybetmesi meslektaşlarını da üzüntüye boğdu. Üzüntülerini paylaşırken Uğur'un başarılı bir müzisyen, iyi bir insan olduğunun altını çizdiler.

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Özkan Uğur'un alameti farikalarından biri de şüphesiz 1970'li yılların başında yola çıktığı kariyer yolculuğunda kendini her dönem güncelleyerek her nesle hitap edebilmesiydi. Birçok grupta çalıştıktan sonra özdeşleştiği MFÖ'nün çalışmalarının yanı sıra sinema filmleri ve televizyon dizileriyle her nesle hitap etmeyi başardı.

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Özkan Uğur'un bu yönünü Ali Kocatepe, şöyle dile getirdi: Hepimizin başı sağ olsun. Çok değerli bir müzik adamını, çok renkli bir kişiliği, sanatçıyı kaybetmenin acısını yaşıyoruz hep birlikte. Özkan; büyük yeteneklerinin yanında insani tarafı da çok uyumlu, çok güzel huyları olan, çok verici bir insan olarak hatırlıyorum. Bu kadar uzun süre başarılı beraberliği olan başka bir grup ülkemizde hatırlamıyorum. Son konserlerine kadar MFÖ'nün beraberliği ve her kuşağı yakalamış olması çok istisnai bir başarı. Bunun altından kalktılar. Özkan, aynı zamanda iyi bir oyuncuydu. Cem Yılmaz sanırım ondaki bu yeteneği keşfeden kişi oldu. Sevdiği herkese yardım eden, pırıl pırıl bir insanı bir müzisyeni kaybettik. Çok üzgünüm.

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69 yaşında hayata veda eden Özkan Uğur için AKM'de tören düzenlendi.

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Veda törenine Özkan Uğur'un ailesi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız meslektaşları ve çok sayıda hayranı katıldı.

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Fuat Güner - Mazhar Alanson - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

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İstanbul Valisi Davut Gül - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu

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Yılmaz Erdoğan - Cem Yılmaz - Can Yılmaz

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Ali Çika - Demet Akbağ - Sıla Gençoğlu

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Erol Evgin - Cem Hakko

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Nükhet Duru

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Kanat Atkaya - Şebnem Bozoklu

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Özkan Uğur, hayranları ve sevenleri tarafından AKM'de ayakta alkışlandı.

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ZAFER ALGÖZ: ALLAH HERKESE BÖYLE SEVGİ NASİP ETSİN Zafer Algöz, ardından törenin açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Üzüntüsünü ifade eden Algöz, "Allah, herkese böyle sevgi nasip etsin. Milyonlarca insan dualarıyla destek verdi. Ailesi, dostları adına teşekkür ediyorum" dedi.

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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY: HEPİMİZİN İÇİ ACIYOR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Özkan Uğur için düzenlenen törende, "Ne dersek eksik kalacak sözlerin arifedeyiz. Türk müziğinin büyük bir efsanesini uğurluyoruz. Sonu gelmez bir konuşmanın ana karakteriydi Özkan. Hepimizin duygu dünyasında büyük bir yer edindi. MFÖ üç harften oluşan koca bir alfabeydi. Özkan Uğur da bu her duygunun tercümanı olan alfabenin büyük bir parçasıydı. Özkan Uğur'un ölümü her sözde her duyguda bir eksiklik bırakacak. Müziğinin derinliğini bu veda anında ancak böyle anlatabilirim. Özkan Uğur üç kez kanseri yendi ama çok yoruldu, bu yorgunluk onu aramızdan aldı. Onun adını andığımda hep aklıma gülümseyen siması geliyor. Özkan Uğur hep anılarımızda yaşayacak. Sanatçı çok ağır bir unvanıdır o yüzden bunun hakkıyla taşıyan insanları anlatmak ve onlara veda etmek çok zor. İyi ki vardın Özkan Uğur, iyi ki bir sanatçı oldun, hayatlarımıza dokundun. Kabrin nur, mekanın cennet, ruhun şad olsun. Başta Uğur ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve değerli sanatçılarımıza sabırlar diliyorum, hepimizin başı sağ olsun" şeklinde konuştu.

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FUAT GÜNER: HİÇBİR GÖZYAŞI ONUN ACISINI İÇİMİZDEN ATTIRAMAZ Ayakta durmakta güçlük çeken Fuat Güner, "Kimileri çok yetenekli bir sahne sanatçısı, kimileri çok başarılı bir müzisyen kimileri ise neşeli, iyi kalpli bir arkadaş ve ağabey olarak görür ama bizim için Özkan, 52 yıllık dostum, iş ortağımız... Hiçbir söz ve hatta hiçbir gözyaşı onun acısını içimizden attırmaz. Özkan'ım yeniden buluşmak için hoşça kal..." ifadelerini kullandı. MAZHAR ALANSON: BİZ NASIL UNUTACAĞIZ? ÇARESİZİZ...



Gözyaşlarına boğulan Mazhar Alanson ise, "Özkan'cığım şu anda burada olduğunu hissediyorum, bizi seyrettiğini... önüllerimizde her zaman kalacak bir konuşma hazırlayamadım ama 2-3 gündür halimiz darmaduman... Eşi ve oğlu Alişan'a başsağlığı diliyorum, sabırlar diliyorum. Bu kadar sevildiğini herhalde sen de bilmiyordun. Meğer bütün Türkiye severmiş... Tanıyan, tanımayan herkes severmiş... Biz nasıl unutacağız, ne yapacağız? Çaresiziz ve başka bir şey söylemek istemiyorum" açıklamasında bulundu.

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ALİŞAN UĞUR: KABULLENMEK ÇOK ZOR



Özkan Uğur'un, Aysun Aslan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Alişan Uğur, "Babam kim olduğuna bakmadan tüm çevresine bonkörce saçtı iyiliği, neşesi, naifliği, çalışkanlığı, yeteneğiyle gelmiş geçmiş çok nadir insanlardan biriydi. Herkesin birbiriyle iyi olmasını ister, küsleri barıştırır, hiç kimsenin arkasından asla ama asla konuşmaz, dedikodu etmezdi. Benim babam adeta bu dünyaya sanatçı olsun diye ışınlanmış bir yetenekti. Olağanüstü bir şarkıcı ve basçı olan babamın çok sevgili 'MFÖ'sü ile birlikte Türkiye'nin müzik tarihine vurdukları damga nesiller boyu kalıcı olacaktır. Gönüllere taht kurdu. Türkiye'nin hafızasına kazındı. Hayatını son yıllarda ilerleyen hastalığına rağmen doyasıya yaşadı, eğlenmeye ve eğlendirmeye devam etti. Hastalığının en zor zamanlarında bile yüzünden gülümsemesi eksik olmadı. Artık ona dokunamayacak olmak çok hüzünleyici. Kabullemek çok zor. Ailesi olarak derin üzüntümüzü anlatmaya kelimeler yetmez" diyerek, üzüntüsünü belirtti.

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Özkan Uğur ile birlikte birçok sinema filminde rol alan Cem Yılmaz da tören sırasında gözyaşlarını tutamadı.

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Mazhar Alanson ile Fuat Güner'in Özkan Uğur'un tabuta bakışları, salondakileri daha da hüzünlendirdi.

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Tören sonunda Özkan Uğur'un naaşı cenaze namazı kılınmak üzere Taksim Camii'ne götürüldü.

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Özkan Uğur'un cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Taksim Camii'ne getirildi.

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Ünlü şarkıcının eşi Aysun Aslan ve oğlu Alişan Uğur, cenaze töreninde birbirlerine sarılarak ayakta durmaya çalıştı.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

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Özkan Uğur'un cenaze törenine sevenleri ve çok sayıda hayranı akın etti.

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Özkan Uğur'un cenaze namazı Taksim Camii'nde öğle namazına müteakip kılındı. Uğur'un naaşı Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

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Fotoğraflar ve Video: Yiğit Karaduman, Şeyda Odabaş

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Teoman

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Çağlar Çorumlu

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Işın Karaca

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Ayhan Sicimoğlu

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Gülben Ergen

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