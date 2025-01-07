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        Haberler Magazin Oyuncu Atakan Yılmaz 'yasa dışı bahise teşvik' iddiasıyla gözaltında - Magazin haberleri

        Atakan Yılmaz, 'yasa dışı bahise teşvik' iddiasıyla gözaltında

        Oyuncu Atakan Yılmaz, yasa dışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 17:03 Güncelleme: 07.01.2025 - 17:12
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        Gözaltına alındı
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, halk arasında 'Yasa dışı bahis' olarak bilinen '7258 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçu kapsamında internet fenomenleri ve ünlülere yönelik açtığı soruşturmalar sürüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında, sosyal medya hesaplarında paylaştığı görsellerde reklam yerleştirme gibi yöntemlerle yasa dışı bahse özendirici ibareler bulunduğu tespit edilen oyuncu Atakan Yılmaz, bugün polis tarafından gözaltına alındı.

        BAŞSAVCILIK: YASA DIŞI BAHİS 'DİJİTAL UYUŞTURUCU' NİTELİĞİNDEDİR

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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada,-; "Yasa dışı bahis ve kumarın 'dijital uyuşturucu' niteliğinde olduğu gerçeği doğrultusunda mücadele edilmesi kaçınılmazdır. İnternet ortamında spor, güzellik, seyahat, moda, teknoloji, sağlık veya eğlence gibi pek çok farklı kategoride ‘yüksek takipçili sosyal medya kullanıcısı’ olarak adlandırılan ve tanınırlıkları itibarıyla da toplumda etki alanı bulunan şahıslardan biri olan oyuncu Atakan Yılmaz’ın, herkesin erişebileceği şekilde açık kaynaklarda yer alan sosyal medya platformları üzerinden yayınladığı videolar içerisinde ve görseller üzerinde reklam yerleştirme vb. yöntemlerle yoğun şekilde yasa dışı bahisi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüğü tespit edilmiştir. Bu tespit üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından toplum nezdinde ‘yasa dışı bahis’ olarak bilinen 7258 sayılı Kanun’a muhalefet suçu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılmış olup, adı geçen şahıs 07 Ocak 2024 tarihinde gözaltına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

        ATAKAN YILMAZ KİMDİR?

        Lise eğitimini İzmir Atatürk Lisesi'nde tamamlayan Atakan Yılmaz, sonrasında İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden ve Kadir Has Üniversitesi Radyo, Sinema ve Televizyon bölümünden mezun oldu. Oyunculuk kariyerinde birçok dizi ve filmde rol aldı.

        Kerimcan Durmaz, gözaltına alındı
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        Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz da bugün aynı suçlamayla gözaltına alınmıştı.

        Ünlü isimler; Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil ise 'yasa dışı bahise teşvik' suçlamasıyla yargılanıyor.

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        #Atakan Yılmaz

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