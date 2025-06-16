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        Haberler Gündem Otomobil fabrika bahçesine uçtu: 1 ağır yaralı - Güncel haberler

        Otomobil fabrika bahçesine uçtu: 1 ağır yaralı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarında bulunan bir fabrikanın bahçesine uçtu. Kazada sürücü İzzet Polat ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 20:55 Güncelleme: 16.06.2025 - 20:55
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        Otomobil fabrika bahçesine uçtu
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        Kaza, saat 18.00 sıralarında İzmir- Ankara kara yolu üzerinde Kaynar mevkisinde meydana geldi.

        Ankara yönünden İzmir yönüne seyir halinde olan İzzet Polat yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bir fabrikanın bahçesine savruldu.

        Otomobil, takla atıp ağaçlara çarparak durabildi. Ters dönen otomobilin sürücüsü, tavanla koltuk arasına sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü Polat, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan sürücü, tedbir amaçlı Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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