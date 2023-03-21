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Oruç tutacak kişiler dikkat! Niyetliyken bu hususlara önem gösterin!

23 Mart Perşembe günü, bu yılın ilk orucu tutulacak. Ramazan ayının heyecanı şimdiden tüm Müslüman alemini sararken, her ibadette olduğu gibi, oruç ibadeti de yerine getirilirken dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda öneriler yapılıyor. İşte oruçlu olan kişilerin dikkat etmesi tavsiye edilen hususlar…

Giriş: 21.03.2023 - 11:45 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Ramazan için geri sayım başladı. 23 Mart Perşembe günü Müslüman alemi bu yılın ilk orucunu tutacak. Orucun istenilen çerçevede yerine getirilmesi, onun ruh ve manasının duyulup, hissedilmesi adına şu hususlara dikkat edilmesi önerilir…

  • SAHUR

    Oruç tutacak kişinin sahura kalkması önem arz eder. Hz. Muhammed şöyle buyurmuştur: "Sahurda bereket vardır. Bir yudum su içmek dahi olsa sakın onu terk etmeyin. Zira sahura kalkanlara Allah (c.c) rahmet eder, melekler de istiğfar ederler."

  • İFTAR

    Akşam vakti girdiği zaman oruçlunun hemen iftar etmesi sünnettir. Hz. Muhammed şöyle buyurmuştur: "İnsanlar iftarı acele yapmaya devam ettikleri sürece, hayır üzerindedirler."

  • SU VE HURMA İLE ORUÇ AÇMA

    Oruçlu bir kimsenin iftarını hurma veya su ile açması sünnettir. Hz. Enes (r.a.)'in naklettiğine göre:

    "Rasûlullah (aleyhissalatu vesselâm) namaz kılmadan önce birkaç tane yaş hurma ile iftar ederdi. Eğer yaş hurma bulunmazsa kuru hurma ile iftar ederdi. Eğer kuru hurma da yoksa birkaç yudum su içerdi."

    Süleyman b. Amir'in rivayetine göre ise Allah Rasûlû şu tavsiyede bulunmuştur: "Sizden biriniz oruçlu olduğunda hurma ile iftar etsin. Şayet hurma bulamaz ise, su ile iftar etsin. Zira su çok temizleyicidir."

  • İFTAR VAKTİ DUA

    İftar vakti dua edenlerin, dualarına icabet edilir, elleri boş dönmezler. Hz. Muhammed’in iftar vakti okuduğu dua şöyledir: "Allah'ım; senin rızan için oruç tuttum, senin rızkınla orucumu açtım. Susuzluk gitti, damarlar ıslandı. İnşaallah ecir ve sevap da sabit oldu."

  • KÖTÜLÜKLERDEN UZAK DURMA

    İnsanın, hususiyle de oruçlunun bütün azalarını günahlardan koruması ve bunları koruma adına âdeta mayınlı bir tarlada geziyormuş gibi dikkatli olması gerekir. Kısacası o, elini, ayağını, başını, kulağını şeytandan gelecek oklara karşı, zırha sokmalı ve onlardan müteessir olmamaya çalışmalıdır. İslâm büyükleri de orucu, üç mertebeye ayırmışlardır. Bunlar: 

    1- Avamın orucu: Bu oruç, mide ve tenasül uzvunu şehvetlerden sakındırmadır. Yani, yemek, içmek ve cinsî münasebette bulunmaktan kendini korumaktır.

  • 2- Havassın orucu: Kulak, göz, dil, el, ayak ve sair azaları günahlardan muhafaza etmektir.

    3- Ahassü'l-havassın orucu: Kalbi, dini maksat ve dünyevî düşüncelerden men edip Allah'tan başkasını kalpten tamamen uzaklaştırmaktır. Böyle bir oruç, Allah'tan ve kıyamet gününden başkasını düşünmekle bozulmuş olur.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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