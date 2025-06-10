Orlando Bloom, kanını temizletiyor

Orlando Bloom, kendisi gibi yıldızların uğrak yeri olan özel bir klinikte, vücudundaki mikroplastikleri ve zehirli kimyasalları temizletmek için tedavi görmeye başladı.

REKLAM advertisement1 İngiliz oyuncu, yaptırdığı tedaviyle ilgili detayları sosyal medya hesabından paylaştı. Bu tedaviyle kanından mikroplastikleri ve zehirli kimyasalları temizleten 48 yaşındaki oyuncu, işlemin iki saat sürdüğünü söyledi.

REKLAM Orlando Bloom, fotoğrafını; "Yardımınız için teşekkürler. Bu işlem toksik kimyasalları vücudumuzdan atmanın yeni bir yolu" notuyla paylaştı. Tedavinin ücretinin 10 bin sterlin (530 bin TL) olduğu öğrenildi. Ünlü oyuncu, 2016'dan beri şarkıcı Katy Perry ile birlikte. Eski eşler mezuniyette buluştu Haberi Görüntüle "O filmi beynimden sildim" Haberi Görüntüle