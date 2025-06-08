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        Haberler Dünyadan Eski eşler Miranda Kerr ile Orlando Bloom mezuniyette buluştu: Evan Spiegel de yanlarındaydı - magazin haberleri

        Eski eşler Miranda Kerr ile Orlando Bloom mezuniyette buluştu: Evan Spiegel de yanlarındaydı

        2013'te boşanan Miranda Kerr ile Orlando Bloom, oğulları Flynn'in mezuniyetinde bir araya geldi. Kerr'in üç çocuğunun babası olan şimdiki eşi Eva Spiegel de mezuniyet törenindeydi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2025 - 11:10 Güncelleme: 08.06.2025 - 11:10
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        Eski eşler mezuniyette buluştu
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        Eski eşler Orlando Bloom ile Miranda Kerr'in oğlu için dün, büyük gündü. 2013'te boşanan ikilinin 14 yaşındaki oğulları Flynn, sekizinci sınıftan mezun oldu. 42 yaşındaki Avustralyalı model Kerr ile 48 yaşındaki İngiliz oyuncu Bloom, oğullarının Los Angeles'taki mezuniyetinde yeniden bir araya geldi.

        Bir dönemin ünlü Victoria's Secret modeli Miranda Kerr'e, Snapchat'in kurucusu olan milyarder eşi Evan Spiegel de eşlik etti.

        Miranda Kerr, Orlando Bloom ve Evan Spiegel, kendi aralarında ve diğer konuklarla sohbet ederken görüldü. 35 yaşındaki ABD'li iş insanı Spiegel ile Kerr, ellerinde birer buket çiçek taşırken görüntülendi.

        Miranda Kerr'in şimdiki eşi Evan Spiegel ve eski eşi Orlando Bloom birbirlerine sarılarak selamlaştı

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        Eski eşler Miranda Kerr ile Orlando Bloom'un arkadaşça ilişkilerini sürdürdüğü zaten biliniyordu. Bu karşılaşmada Bloom ve Spiegel'in de iyi bir ilişkileri olduğu görüldü. Kerr'in eski ve şimdiki eşi karşılaşmalarında, birbirlerine sarılırken görüntülendi.

        Miranda Kerr - Eva Spiegel

        Miranda Kerr, 2015'ten bu yana birlikte olduğu ve 2017'de evlendiği Evan Spiegel ile üç çocuk sahibi oldu. Çiftin 9 yaşında Pierre, 6 yaşında Hart ve 5 yaşında Myles adlarında 3 oğlu var.

        Miranda Kerr ile Orlando Bloom, 2008'de tanışmış, 2010'da evlenmişti

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        Miranda Kerr ile 2013'te biten evliliklerinin ardından Orlando Bloom, ünlü şarkıcı Katy Perry ile 2016'da tanıştı ve 2019'dan bu yana nişanlı. Çiftin kızı Daisy Dove, 2020'de dünyaya geldi.

        ABD'li şarkıcı Katy Perry ile Orlando Bloom'un 5 yaşında bir kızı var

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        #oelando bloom
        #Miranda Kerr
        #Evan Spiegel
        #mezuniyet

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