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        Haberler Gündem Okullarda 2. ara tatil ne zaman? 2024 MEB takvimi ile nisan ara tatili kaç gün sürecek?

        Okullarda 2. ara tatil ne zaman? 2024 MEB takvimi ile nisan ara tatili kaç gün sürecek?

        Okullarda 2. ara tatil Nisan ayında başlıyor. 18 milyon ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi yılda iki kez ara tatil yapıyor. Nisan ayına artık kısa bir süre kalmasıyla "2. ara tatil ne zaman, kaç gün sürecek?" sorusu gündeme geldi. İşte, 2023-2024 MEB takvimi ile Nisan ara tatil tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2024 - 15:34 Güncelleme: 19.03.2024 - 15:34
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        • 1

          İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan 2. ara tatil takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Nisan ara tatilinin bu sene Ramazan Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle uzatılıp uzatılmayacağı da merak konusu oldu. Peki, ikinci ara tatil ne zaman ve okullar ne zaman kapanacak? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

        • 2

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          Yıl sonuna gelinmesiyle beraber öğrenciler, öğretmenler ve veliler ikinci ara tatilin ne zaman olduğunu merak ediyorlar.

        • 3

          MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB) TAKVİMİNE GÖRE NİSAN ARA TATİLİ TARİHİ!

          Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim yılı takvimini senenin başlarında açıklamıştı. Bu takvim doğrultusunda ilk ara tatil uygulaması Kasım ayında gerçekleştirildi. Birinci ara tatilin ardından Ocak ayının sonunda ise okullarda yarı yıl tatili başlamıştı. Sıradaki tatil olan Nisan ara tatilinin ise 8-12 Nisan'da yapılması bekleniyor.

        • 4

          2. ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

          16 gün süren sömestr tatilinin ardından 5 Şubat Cuma günü öğrenciler için ders zili çaldı. Öğrencilerin dinlenmesi amacıyla düzenlenen ara tatil uygulamasının ikincisine bir ay kaldı. 8 Nisan'da başlayacak olan ara tatil bir hafta sürecek.

        • 5

          OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

          12 Nisan'da sona erecek olan 2. ara tatilin ardından ders zili Haziran ayına kadar çalmaya devam edecek ve bir tatil daha olmayacak. Öğrencilerin heyecanla beklediği yaz tatili ise 14 Haziran Cuma günü başlayacak.

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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