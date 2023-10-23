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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'tan Icardi açıklaması! Bayern Münih maçında oynayabilecek mi? İcardi son durumu ne? - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması! Bayern Münih maçında oynayabilecek mi?

        Şampiyonlar Ligi A Grubu mücadelesinde Galatasaray ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çok zorlu bir maça çıkacaklarını belirten sarı-kırmızılıların hocası, Beşiktaş derbisinde sakatlanan Icardi'nin son durumu hakkında da bilgi verdi. İşte Buruk'un açıklamaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2023 - 18:13 Güncelleme: 24.10.2023 - 10:22
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        • 1

          Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih karşılaşması öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          "İÇ SAHA AVANTAJIMIZI KULLANACAĞIZ"

          Okan Buruk, "Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir maç. 4 puanla çıkıyoruz, puanımızı yükseltmek istiyoruz. İç saha avantajımızı kullanacağız. İyi oynamadığımızda, belki bizi hareketlendirecekler. Onlara yakışır bir şekilde oynamak istiyoruz. Kazanırsak muhteşem bir şey. Rakibin gücünü biliyoruz. Uzun yıllardır grupta kaybetmiyorlar. Bizim için de bunlar motivasyon." şeklinde konuştu.

        • 3

          "UNUTULMAZ BİR GECE OLUR"

          "Kaliteli ve tecrübeli bir takımız. Bu maçları çok oynadılar. İnşallah unutulmaz bir gece olur. Manchester United'dan sonra Bayern Münih'e karşı unutulmaz bir gece yaşarız."

        • 4

          "TÜRKİYE'NİN İNANMASI GÜZEL"

          "Burada olmak bize heyecan, gururu ve mutluluk veriyor. Taraftarın yeniden heyecanlanması, bizi daha da mutlu ediyor. Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ikinci favori takımla oynuyoruz. Türkiye'nin Bayern Münih'i yenebileceğimize inanması güzel."

        • 5

          ICARDI AÇIKLAMASI

          Beşiktaş ile oynanan maçta sakatlanan Mauro Icardi'nin durumu hakkında da konuşan Buruk, "Birazdan idmana çıkacağız ve Mauro Icardi için son kararımızı vereceğiz." sözlerini kullandı.

        • 6

          "KAZANMAYI HAYAL EDİYORUZ"

          "Bayern Münih maçını kazanabileceğimizi hayal ediyoruz. Korkmadan sahada olmamız gerekiyor. En iyimizi ortaya çıkaracağız, inşallah her şey istediğimiz gibi gider."

        • 7

          "BASKI BİZİ DİNAMİK TUTUYOR"

          "Üzerimizde her hafta baskı var. Her maçı kazanmak durumundayız. Bu baskı bizi dinamik tutuyor. Kafa olarak maçlara hazır olmamızı sağlıyor. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak. Galatasaray'ın ve Türk futbolunun hak ettiği yer burası. Tüm takımlarımız inşallah başarılı olur. Tekrar insanların akıllarına Galatasaray'ın oyununu, başarısını sokabilmek için uğraşıyoruz. Dünya'ya bunu göstermek istiyoruz."

        • 8
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