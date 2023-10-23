"BASKI BİZİ DİNAMİK TUTUYOR"

"Üzerimizde her hafta baskı var. Her maçı kazanmak durumundayız. Bu baskı bizi dinamik tutuyor. Kafa olarak maçlara hazır olmamızı sağlıyor. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak. Galatasaray'ın ve Türk futbolunun hak ettiği yer burası. Tüm takımlarımız inşallah başarılı olur. Tekrar insanların akıllarına Galatasaray'ın oyununu, başarısını sokabilmek için uğraşıyoruz. Dünya'ya bunu göstermek istiyoruz."