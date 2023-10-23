Öğretmenlere ara tatil var mı, kalktı mı? Öğretmenlere kasım seminerleri online mı oldu?
Öğretmen kasım seminerlerinin yüz yüze yapılacağı açıklanmıştı. Bu sene 13-17 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ilk ara tatile artık kısa bir süre kala MEB'den son dakika açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin seminer dönemi hakkında kritik bir açıklama geldi. Bu kapsamda gözler "Öğretmenlere ara tatil var mı, kasım seminerleri online mı oldu?" sorularına çevrildi. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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MEB'in okullara gönderdiği 'Mesleki Çalışma Dönemi' konulu yazısında ara tatilde öğretmen seminer programlarının yüz yüze yapılacağı açıklanmıştı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den öğretmenleri ilgilendiren bir açıklama geldi. Peki, öğretmenlere ara tatil var mı, kalktı mı? Öğretmenlere kasım seminerleri online mı oldu? İşte, konuya ilişkin detaylar...
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ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ONLİNE MI YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin seminer döneminin sadece kasım ara tatilinde online olarak gerçekleştirileceğini söyledi.
Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meslektaşı öğretmenlerle eğitim öğretim sürecini hep birlikte omuzlamaya çalıştıklarını, dönem arası tatilleri, bu anlamda planlama ve değerlendirme için önemli bir fırsat olarak gördüğünü belirtti.
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Hem yaz boyu hayata geçirilen değişikliklerin değerlendirilmesi hem de başta ortak sınavlar olmak üzere tatil sonrası yapılacaklara odaklanmış bir planlama hazırladıklarını aktaran Tekin, ilgili genel müdürlerin çevrim içi sunumları ve akabinde okullarda yapılacak değerlendirmeleri detaylıca tanımladıklarını bildirdi.
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KASIM ARA TATİLİ ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NASIL YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Tekin, şunları kaydetti:
“Ancak hafta sonu Erzurum’da öğretmen arkadaşlarla yaptığımız görüşmelerde, birçok arkadaşımızın daha önceki uygulama nedeniyle kendilerine ara tatil için farklı programlar yaptıkları ve bu nedenle yüz yüze programların ertelenmesi talepleri ile karşılaştım. Bu nedenle sadece kasım ara tatili için geçerli olmak üzere seminer döneminin online yapılmasına karar verdim. Yalnız bir istirhamım ve bir de uyarım var. İstirhamım lütfen online sunumları dikkatlice takip edelim. Çünkü genel müdürlerimiz uygulamada karşılaşacağınız teknik ayrıntıları sizlerle paylaşacaklar. Uyarım da, nisan ara tatili kesinlikle yüz yüze ve okullarda olacak, planlarımızı buna göre yapalım. Hayırlı olsun.”