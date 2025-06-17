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        Haberler Bilgi Yaşam Öğretmen seminerleri ne zaman, online mı, yüz yüze mi? MEB Öğretmen seminer tarihleri 2025

        Öğretmen seminerleri ne zaman, online mı, yüz yüze mi? MEB Öğretmen seminer tarihleri 2025

        Eğitim öğretim döneminin sonuna doğru yaklaşırken Haziran öğretmen seminer tarihleri araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin mesleki yeterliliklerini artırmak ve eğitim süreçlerine dair değerlendirmelerde bulunmak amacıyla her yıl belirli dönemlerde mesleki çalışma seminerleri düzenliyor. Peki, öğretmen seminerleri ne zaman, hangi tarihte?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2025 - 16:42 Güncelleme: 17.06.2025 - 16:42
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        • 1

          MEB'e bağlı okullarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin haziran ayı mesleki çalışmaları tarihi belli oldu. Toplamda beş gün sürecek olan bu süreçte eğitimcilerin meslekli gelişimlerine katkı sağlanacak. Peki, 2025 Öğretmen seminerleri ne zaman, online mı, yüz yüze mi?

        • 2

          ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ 2025 NE ZAMAN?

          Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre 20 Haziran’da okullar kapancak ve belirlenen takvim doğrultusunda öğretmenler 23-27 Haziran 2025 tarihlerinde seminerlere katılacak. Önümüzdeki dönem ise okullar 8 Eylül’de başlarken öğretmen seminerleri ise 1 Eylül’de yapılacak.

          ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ONLİNE MI?

          Öğretmen seminerleri okul ortamında yüz yüze gerçekleştirilecek.

        • 3

          MEB TAKVİMİ

          Milli Eğitim Bakanlığı önümüzdeki dönem uygulayacağı çalışma takvimini açıkladı. 20 Haziran cuma günü kapanacak okullarda 2025-2026 eğitim yılı 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler 1-5 Eylül tarihlerinde uyum eğitimlerine katılacak.

          Öğretmenlerin mesleki çalışmaları (seminerler) ise 1 Eylül’de başlayacak. Uyum eğitimine katılmayacak ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için yaz tatili toplam 80 gün sürecek.

          2025-2026 Okulların açılması 8 Eylül 2025

          İlk ara tatil 10-14 Kasım 2025

          Yarıyıl tatili 19- 30 Ocak 2026

          İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026

          İkinci ara tatil 16-20 Mart 2026

          Okulların Kapanışı 26 Haziran 2026

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