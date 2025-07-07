ÖĞRETMEN İL İÇİ MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİ GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

- Başvurular, mazeretleri sebebiyle görev yerlerinden ayrılacak öğretmenlerin yerine atama yapılabilmesi bakımından, Yer Değiştirme Takviminde belirtilen tarihler arasında iki aşamalı olarak alınacaktır.

- Birinci aşamada, öğretmenler Elektronik Başvuru Formunu doldurarak mazeret durumuna göre atanmak istedikleri ilçeyi seçerek başvuru formunu onaylatacaktır.

- İkinci aşamada, öğretmenlerin atanmak istedikleri ilçede özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları, müzik ilkokulları, müzik ortaokulları, spor ortaokulları, ölçme değerlendirme merkezleri, bilim ve sanat merkezleri, Bakanlık merkez teşkilatına doğrudan bağlı eğitim kurumlarının tamamı ile güzel sanatlar liselerinin görsel sanatlar ve müzik alanları, spor liselerinin beden eğitimi alanı, eğitim kurumlarının sıra kaydı bulunan alanları ve halk eğitim merkezlerinin bazı alanları hariç olmak üzere alanlar itibarıyla öğretmen norm kadrosu boş bulunan eğitim kurumları ile muhtemel boşalacak eğitim kurumlarının (sıra kaydı bulunan alanları hariç) listesine başvuru sistemi üzerinden erişilebilecektir.

- Birinci aşamada başvurusu onaylanan öğretmenler, ikinci aşamada tercihine sunulan eğitim kurumlarından atanmak istediklerini seçeceklerdir.

- Tercih aşamasında boşalması muhtemel eğitim kurumu olarak ilan edilen ancak atamalar sonucunda bunlardan norm kadrosu boşalmayan eğitim kurumlarını tercih eden öğretmenlerin bu tercihleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

- İl içinde mazeret durumuna bağlı yer değiştirme talebinde bulunan öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu ilçedeki tercihe açılan eğitim kurumlarının tamamını tercih edebilecektir.