OGM Ormanspor - Fenerbahçe Opet: 72-59 (MAÇ SONUCU)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında OGM Ormanspor, evinde Fenerbahçe Opet'i 72-59 yendi.

Başkent temsilcisine 72-59 yenilen Fenerbahçe Opet, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 68 maç sonra kaybetti.

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Ligde son olarak ÇBK Mersin'e 2022-2023 sezonunun 14. haftasında 77-68 kaybeden Fenerbahçe Opet, o maçtan bu yana ikisi hükmen olmak üzere 68 lig müsabakasında yenilgi yüzü görmüyordu.

Fenerbahçe Opet, ayrıca bu sezon ligde ilk yenilgisini yaşamış oldu.

Salon: M. Sait Zarifoğlu Hakemler: Musa Kazım Çetin, Sezer Bor, Sami İrek OGM Ormanspor: Epoupa 6, Berger 8, Burke 17, Manolya Kurtulmuş 19, Aokuso 11, Duygu Özen 9, Esra Ural Topuz 2, Zeynep Şevval Gül Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 11, Atkins 8, Allemand 6, Badiane 11, Milic 13, Olcay Çakır Turgut, Alperi Onar 7, Tilbe Şenyürek 3 1. Periyot: 15-17 Devre: 32-31 3. Periyot: 56-50 Beş faulle çıkan: 39.26 Atkins (Fenerbahçe Opet)