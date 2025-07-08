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        Haberler Gündem 3. Sayfa Oğlunu öldürdü! 1 yıllık tartışma vahşetle sonuçlandı! | Son dakika haberleri

        Oğlunu öldürdü! 1 yıllık tartışma vahşetle sonuçlandı!

        Muğla Seydikemer'de baba vahşeti yaşandı. Korkunç olayda 75 yaşındaki Şaban M., 48 yaşındaki oğlu Hilmi M.'yi bıçakla öldürdü. Mahalle sakinleri, baba-oğul arasında uzun süredir sorunlar yaşandığını, son 1 yıldır evlerine sık sık jandarma ekiplerinin geldiğini söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 11:57 Güncelleme: 08.07.2025 - 11:57
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        1 yıllık tartışma vahşetle sonuçlandı!
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        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Şaban M., (75) tartıştığı oğlu Hilmi M.'yi (48) bıçaklayarak öldürdü.

        DHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Arsa Mahallesi'nde meydana geldi.

        AĞIR YARALANDI, KURTARILAMADI

        Şaban M. ile oğlu Hilmi M. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şaban M., eline geçirdiği bıçakla oğlunu yaraladı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Hilmi M., ambulansta hayatını kaybetti. Şaban M. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mahalle sakinleri, baba-oğul arasında uzun süredir sorunlar yaşandığını, son 1 yıldır evlerine sık sık jandarma ekiplerinin geldiğini söyledi.

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