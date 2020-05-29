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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; İşletmeci Nusret Gökçe, geçtiğimiz gün bir arkadaşı ile birlikte Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. Gökçe, basın mensuplarına el sallayarak sahil boyunca egzersiz yaptı.

Tüm dünyayı altüst etmeye devam eden koronavirüs salgınına karşı Nusret Gökçe'nin maske ve eldiven kullanmaması dikkatlerden kaçmadı.

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