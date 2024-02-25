Nurgül Yeşilçay: İnanamıyorum
Nurgül Yeşilçay, imaj değişikliğine gitti. Kakül kestiren Yeşilçay; "Kaküllerimi hâlâ görmeyenler var inanamıyorum" ifadelerini kullandı
Giriş: 25.02.2024 - 16:14 Güncelleme: 25.02.2024 - 16:14
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Sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle günlük hayatından kesitler yayımlayan ünlülerden biri de Nurgül Yeşilçay.
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47 yaşındaki Nurgül Yeşilçay, eski görüntüsünden sıkılıp imaj değişikliğine gitme kararı aldı.
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Kakül kestiren Nurgül Yeşilçay, son halini de; "Kaküllerimi hala görmeyenler var inanamıyorum" notuyla yayımladı.
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