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        Haberler Magazin Nurgül Yeşilçay imaj değişikliğine gitti: İnanamıyorum - Magazin haberleri

        Nurgül Yeşilçay: İnanamıyorum

        Nurgül Yeşilçay, imaj değişikliğine gitti. Kakül kestiren Yeşilçay; "Kaküllerimi hâlâ görmeyenler var inanamıyorum" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2024 - 16:14 Güncelleme: 25.02.2024 - 16:14
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          Sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle günlük hayatından kesitler yayımlayan ünlülerden biri de Nurgül Yeşilçay.

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          47 yaşındaki Nurgül Yeşilçay, eski görüntüsünden sıkılıp imaj değişikliğine gitme kararı aldı.

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          Kakül kestiren Nurgül Yeşilçay, son halini de; "Kaküllerimi hala görmeyenler var inanamıyorum" notuyla yayımladı.

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