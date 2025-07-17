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        Haberler Dünya Nükleer tesislerle ilgili yeni değerlendirme | Dış Haberler

        Nükleer tesislerle ilgili yeni değerlendirme

        ABD, geçtiğimiz ay İran'ın 3 nükleer tesisine yönelik saldırı düzenlemiş, Pentagon, İran'ın nükleer programının 1-2 yıl geri gittiğini ifade etmişti. ABD basını, saldırı sonucu sadece 1 nükleer tesisin tamamen imha edildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2025 - 14:50 Güncelleme: 17.07.2025 - 14:55
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        İran'ın nükleer tesisleriyle ilgili değerlendirme
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        ABD basını, İran'ın nükleer tesislerine düzenlenen ABD saldırısının sonuçlarına dair yapılan yeni bir değerlendirmeyi gündeme getirdi.

        NBC News'ün ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD saldırısında hedef alınan 3 nükleer tesisten sadece 1 tanesi imha edilebildi. Diğer 2 nükleer tesisin ise çok hasar görmediği ve İran'ın irade etmesi durumunda, birkaç ay içinde uranyum zenginleştirme faaliyetlerine dönebileceği bildirildi.

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) daha kapsamlı bir plan yaptığı ancak bu planın uygulanmasının birkaç hafta sürebileceği ifade edilirken, plan ABD Başkanı Donald Trump tarafından reddedildi.

        ABD Başkanı Trump, İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırının çok başarılı olduğunu ifade etmiş ve konuya ilişkin aksi yönde haber yapan ABD basınını yalan haber yapmakla suçlamıştı.

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        ERAKÇİ: İSRAİL SABOTE ETTİ

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile yürüttükleri diplomasinin, İsrail saldırısı ile sabote edildiğini bildirmişti.

        Abbas Erakçi, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile 9 haftada kaydettikleri mesafenin, Joe Biden yönetimi ile 4 senede kaydettikleri mesafeden fazla olduğuna dikkat çekmişti.

        Erakçi, Financial Times'taki yazısında, İsrail'in ABD politikalarındaki etkisini işaret ederek "Trump'ın Önce Amerika sözü, Önce İsrail'e dönüştürülüyor." şeklinde konuşmuştu.

        Erakçi, Amerikalıların savaş istemediğini, barışa giden yolun diplomasiden geçtiğini dile getirdi.

        İranlı bakan yazısında, asla teslim olmayacaklarını, başka saldırılar olması durumunda karşı koyacaklarını ve İran'ın gücü hakkındaki yanılgıları ortadan kaldırmak üzere gerçek kabiliyetlerini göstereceklerini belirtti.

        Nükleer Silahların Yayılmasının Önlemesi Antlaşması'na (NPT) olan bağlılıklarına vurgu yapan Erakçi, İsrail'in İran'ın nükleer sahip olmaya çalıştığını iddia ederek yanlış bir şekilde hareket ettiğini belirtti.

        Erakçi yazısının sonunda "Tercih ABD'de. ABD nihayetinde diplomasiyi mi tercih edecek? Yoksa başkalarının savaşına mı çekilecek." ifadelerini kullandı.

        *Fotoğraf: Maxar Technologies (AP aracılığıyla)

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