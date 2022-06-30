Aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edilen Nisa Bölükbaşı dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.

Survivor Nisa'nın sporla ilişkisi bununla da bitmiyor. 8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu. Bunun yanında voleybol oynamaya başladı.