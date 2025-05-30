Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Nijerya'da seller nedeniyle 117 kişi hayatını kaybetti | Dış Haberler

        Nijerya'da seller nedeniyle 117 kişi hayatını kaybetti

        Nijerya'nın Niger eyaletinde aşırı yağışlar sonucu oluşan seller neticesinde 117 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 19:10 Güncelleme: 30.05.2025 - 19:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nijerya'da 117 kişi hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nijerya'nın Niger eyaletinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen seller nedeniyle 117 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

        Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı (SEMA) ​​​​​​​Niger Eyaleti Genel Müdürü İbrahim Hussaini, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyaletin Mokowa bölgesinde aşırı yağışlar sonucu seller meydana geldiğini belirtti.

        Hussaini, seller yüzünden aralarında çocukların da bulunduğu 117 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

        Sel sularının 50'den fazla konutu sakinleriyle birlikte sular altında bıraktığını ve sürüklediğini ifade eden Hussaini, çok sayıda kişinin de yaralandığını söyledi.

        Hussaini, kaybolanların bulunması için bölgede kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

        Tropikal iklim kuşağındaki ülkede yıllık ortalama yağış miktarı, bölgesel olarak farklılık gösteriyor.

        Nijerya Su Bakanlığı, ülkenin bazı bölgeleri için şiddetli yağış ve sel uyarısında bulunmuştu.

        Nijerya hükümeti, geçen yıl şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 1235 kişinin hayatını kaybettiğini, 1,2 milyondan fazla kişinin yerinden olduğunu açıklamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kartalkaya iddianamesi kabul edildi!
        Kartalkaya iddianamesi kabul edildi!
        Kurtulmuş yeniden başkan adayı oldu
        Kurtulmuş yeniden başkan adayı oldu
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan F.Bahçe'yi kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan F.Bahçe'yi kabul etti
        Edin Dzeko, Fenerbahçe'ye veda etti!
        Edin Dzeko, Fenerbahçe'ye veda etti!
        Trump: Çin anlaşmayı ihlal etti
        Trump: Çin anlaşmayı ihlal etti
        Mourinho yine bildiğimiz gibi!
        Mourinho yine bildiğimiz gibi!
        "Faizsiz ekonomi özlemimi dillendirmeye devam edeceğim"
        "Faizsiz ekonomi özlemimi dillendirmeye devam edeceğim"
        30 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        30 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        İngiltere Eski Başbakanı Johnson: Türkiye'nin altyapı vizyonu olağanüstü
        İngiltere Eski Başbakanı Johnson: Türkiye'nin altyapı vizyonu olağanüstü
        Papara soruşturmasında yeni detaylar
        Papara soruşturmasında yeni detaylar
        Kız çocuklarının görüntülerini paylaştı! Sınır dışı!
        Kız çocuklarının görüntülerini paylaştı! Sınır dışı!
        Darp edilen kadın hastanede öldü!
        Darp edilen kadın hastanede öldü!
        Kremlin: Rus heyeti 2 Haziran'da İstanbul'da
        Kremlin: Rus heyeti 2 Haziran'da İstanbul'da
        Güney'in firarında başrol oynadı
        Güney'in firarında başrol oynadı
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı
        Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı
        "Genetik kodu daha iyi anlarsak o önemli hastalığı yok edebiliriz"
        "Genetik kodu daha iyi anlarsak o önemli hastalığı yok edebiliriz"
        İnsan hayatıyla oynamak
        İnsan hayatıyla oynamak
        Habertürk Anasayfa