Nihal Candan hayatını kaybetti

Anoreksiya nervoza tedavisi gördüğü hastanede durumu ağırlaşan Nihal Candan, 30 yaşında hayatını kaybetti.

Kasım 2023’te 'dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlamalarıyla tutuklanan sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan, yaklaşık altı ay sonra tahliye edildi. İlk olarak anoreksiya hastalığı nedeniyle Nihal Candan serbest bırakılırken, kısa süre sonra kardeşi Bahar Candan da cezaevinden çıktı.

Cezaevinden tahliye edildikten sonra anoreksiya nervoza nedeniyle 30 kiloya kadar düşen Nihal Candan hastaneye kaldırıldı. Kardeşi Bahar Candan, durumun ciddiyetini sosyal medya üzerinden duyurdu.

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Anoreksiya nervoza teşhisiyle tedavi altına alınan Nihal Candan’ın sağlık durumu ağırlaştı. Kilosu 23 kiloya kadar düşen Candan, annesinin açıklamasına göre yoğun bakımda ve makineye bağlı yaşam mücadelesi veriyordu. Anne Candan, “Tüm organları iflas etmiş durumda” diyerek sevenlerinden dua istemişti.

Dün akşam, tedavisi süren Nihal Candan’ın kalbi durdu ve kendisine kalp masajı yapıldı. Kalbi yeniden çalıştırılan Candan’ın durumu ciddiyetini korurken, Pınar Kerimoğlu’nun son açıklamasıyla Candan’ın kalbinin bir kez daha durduğu öğrenildi.

Kerimoğlu, yaptığı paylaşımda şunları söyledi; "Umut Ablayı aradım, 'Nasıl?' diye sordum. Maalesef Nihal’in kalbi tekrar durmuş. Şu an kalp masajı yapılıyor."

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Candan, hayatını kaybetti. Candan'ın vefatını sosyal medya fenomeni Sıla Doğu duyurdu.

Nihal Candan, geçen hafta hastanede tedavi gördüğü sırada 30 yaşına girmişti. Pınar Kerimoğlu, ona sürpriz yaparak pastayla hastaneye gitmişti. Candan ise o anları Instagram hesabından paylaşarak, "Hayalimdeki doğum günü elbisesi" notunu yazmıştı.