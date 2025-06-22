Netanyahu, Trump için Ağlama Duvarı'nda dua etti | Dış Haberler

Netanyahu, Trump için Ağlama Duvarı'nda dua etti | Dış Haberler

Netanyahu, X hesabından, Ağlama Duvarı'na yaptığı ziyarete ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

Videoda "Talit" adı verilen dua şalı giydiği görülen Netanyahu, Ağlama Duvarı'na "Ulus yükseldi. İsrail halkı yaşıyor" yazılı bir not bıraktığını ifade etti.

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İsrail Başbakanlık Ofisinin açıklamasında da Netanyahu'nun, İsrail'e verdiği destek dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump'a dua ettiği bildirildi.

Netanyahu, 10 gün önce İran'a yönelik saldırılara verdikleri "Yükselen Aslan" ismine atıfta bulunarak, Tevrat'ta geçen "Bir aslan gibi millet ayağa kalkacak ve bir dişi aslan gibi kendini kaldıracak." ifadesinin yazılı olduğu notu Ağlama Duvarı'na bırakmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere 3 nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.

עם כלביא קם. עם ישראל חי! pic.twitter.com/kKTvzEKPPj — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) June 22, 2025

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