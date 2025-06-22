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        Haberler Dünya Netanyahu, Trump için Ağlama Duvarı'nda dua etti | Dış Haberler

        Netanyahu, ABD'nin İran'a saldırılarının ardından Trump için Ağlama Duvarı'nda dua etti

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin İran'a saldırıları sonrası işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya bitişik Ağlama (Burak) Duvarı'na giderek ABD Başkanı Donald Trump için dua etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 21:38 Güncelleme: 22.06.2025 - 21:40
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        Netanyahu, Trump için Ağlama Duvarı'nda dua etti
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        Netanyahu, X hesabından, Ağlama Duvarı'na yaptığı ziyarete ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

        Videoda "Talit" adı verilen dua şalı giydiği görülen Netanyahu, Ağlama Duvarı'na "Ulus yükseldi. İsrail halkı yaşıyor" yazılı bir not bıraktığını ifade etti.

        İsrail Başbakanlık Ofisinin açıklamasında da Netanyahu'nun, İsrail'e verdiği destek dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump'a dua ettiği bildirildi.

        Netanyahu, 10 gün önce İran'a yönelik saldırılara verdikleri "Yükselen Aslan" ismine atıfta bulunarak, Tevrat'ta geçen "Bir aslan gibi millet ayağa kalkacak ve bir dişi aslan gibi kendini kaldıracak." ifadesinin yazılı olduğu notu Ağlama Duvarı'na bırakmıştı.

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere 3 nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.

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