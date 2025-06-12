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        Haberler Dünya Netanyahu'nun İran'ı ele almak üzere bu akşam güvenlik kabinesini toplayacağı bildirildi | Dış Haberler

        Netanyahu'nun İran'ı ele almak üzere bu akşam güvenlik kabinesini toplayacağı bildirildi

        İsrail Başbakanı Netanyahu, bu akşam İran'a ilişkin son durumu ele almak üzere güvenlik kabinesini toplayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 11:39 Güncelleme: 12.06.2025 - 11:39
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        Netanyahu İran gündemiyle güvenlik kabinesini toplayacak
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        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu akşam İran'a ilişkin son durumu almak üzere güvenlik kabinesiyle toplantı yapacağı aktarıldı.

        Maariv gazetesinin haberinde, Netanyahu'nun "İran nükleer meselesini" ele almak üzere geniş katılımlı siyasi-güvenlik kabinesi toplantısı yapacağı bildirildi.

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        Öte yandan Netanyahu'nun Hamas'la arabulucular aracılığıyla yürütülen Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşması müzakerelerine ilişkin son durumunu da toplantıda ele alacağı kaydedildi.

        Netanyahu, 10 Haziran'da Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini açıklamıştı.

        ABD basını, İsrail’in İran’a birkaç gün içinde saldıracağını öne sürüyor

        ABD medyasına konuşan kaynaklar, İsrail'in birkaç gün içerisinde İran'a askeri operasyon yapmayı planladığını iddia ediyor

        NBC News’e konuşan kaynaklar, İsrail’in İran’a saldırısını "büyük ihtimalle" ABD desteği olmadan gerçekleştireceğini öne sürüyor.

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