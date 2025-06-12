ABD'den "Irak'a gitmeyin" uyarısı

ABD'nin Irak'taki Bağdat Büyükelçiliği'nin artan güvenlik riskleri nedeniyle tahliye emrine hazırlandığı açıklamasının ardından bugün büyükelçilikten yeni bir açıklama geldi. ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, Amerikan vatandaşlarına "Irak'a seyahat etmeyin" uyarısında bulundu.

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ABD'nin Irak'taki Bağdat Büyükelçiliği'nin yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"11 Haziran'da Dışişleri Bakanlığı, bölgede artan gerginlikler nedeniyle acil olmayan ABD hükümet personelinin ülkeden ayrılmasını emretti.

Terör, insan kaçırma, silahlı çatışma, iç karışıklık ve ABD hükümetinin Irak'taki ABD vatandaşlarına acil durum hizmetleri sağlama konusundaki sınırlı kabiliyeti nedeniyle Irak'a seyahat etmeyin. Herhangi bir nedenle Irak'a seyahat etmeyin."

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"BÖLGE TEHLİKELİ BİR YER HALİNE GELEBİLİR"

ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam yaptığı açıklamada, Orta Doğu'daki ABD'li personelinin bazılarının ülkelerinden ayrılması kararını, "bölgenin tehlikeli bir yer haline gelebileceği" gerekçesiyle aldıklarını söyledi.

Trump, Orta Doğu genelinde birçok ülkedeki zorunlu olmayan ABD'li personelin görev yaptıkları ülkelerden ayrılmalarına yönelik talimatları yorumlarken, "Evet, oradan çekiliyorlar çünkü orası tehlikeli bir yer olabilir. Neler olacağını göreceğiz. Çekilme kararını personelimize bildirdik." ifadesini kullandı.

ABD BASINI: İSRAİL İRAN'A OPERASYON HAZIRLIĞINDA ABD basınında yer alan haberlerde, İsrail'in birkaç gün içerisinde İran'a askeri operasyon yapmayı planladığı iddia edildi. ABD basını, İsrail'in İran'a yönelik operasyon başlatmaya tamamen hazır olduğunu ABD'ye ilettiğini, ABD'nin de buna karşılık harekete geçtiğini yazdı. NBC News'e konuşan söz konusu saldırının "büyük ihtimalle" ABD desteği olmadan gerçekleşeceğini öne süren kaynaklar, ABD'li yetkililerin böyle bir ihtimale karşı teyakkuzda olduğunu belirtti. Kaynaklar ayrıca, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Michael Erik Kurilla'nın, Capitol Hill'de vereceği ifadenin de, bu konuya odaklanabilmesi için ertelendiğini savundu.