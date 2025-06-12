Nesrin Cavadzade: Aradığını bulamayan...
Oyuncu Nesrin Cavadzade, yeni tatil pozlarını paylaştı. Cavadzade, yayımladığı renkli karelerden birine; "Aradığını bulamayan" notunu düştü
Giriş: 12.06.2025 - 17:05 Güncelleme: 12.06.2025 - 17:05
Nesrin Cavadzade, Marmaris’teki tatiline devam ediyor. Cavadzade, sık sık da tatilinden kareleri paylaşıyor.
42 yaşındaki oyuncu, plajdan yeni fotoğraflar yayımladı. Cavadzade, karelerden birine; "Aradığını bulamayan" notunu düştü.
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