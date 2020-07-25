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Türk sinemasının başarılı isimlerinden Nebahat Çehre, geçtiğimiz gün Gayrettepe'de objektiflere takıldı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Çehre, koronavirüs salgının hala devam etmesiyle birlikte tedbirleri elden bırakmadığını dile getirdi.

Ünlü oyuncu, "Uzun zamandır evden çıkmıyordum. Gerçekten dışarıda bir işim ya da ihtiyacım varsa öyle dışarı çıkıyorum. Uzun bir aranın ardından bugün ilk defa arkadaşlarımla bir araya gelmek için dışarı çıktım" dedi.