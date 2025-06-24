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        Haberler Gündem 3. Sayfa Nazlı 3 yaşındaydı! Havuzlu villada öldüren tatil | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Nazlı 3 yaşındaydı! Havuzlu villada öldüren tatil!

        İzmir'in Urla ilçesinde, Sarıl Ailesi, tatil için havuzlu bir sitede villa kiraladı. Aile eve yerleştikleri sırada gözden kaybolan 3 yaşındaki çocuk Nazlı, evin bahçesindeki havuza düştü. Minik Nazlı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 24.06.2025 - 13:08 Güncelleme: 24.06.2025 - 14:39
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        Nazlı 3 yaşındaydı! Havuzlu villada öldüren tatil!
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir işletmede çalışan Emrah Sarıl, eşi Aygül Sarıl, 3 yaşındaki kızları Nazlı Sarıl ve yakınları ile birlikte, önceki gün tatil yapmak ve dinlenmek amacıyla İzmir'in Urla ilçesi, Zeytinler Mahallesinde havuzlu bir ev kiraladı.

        NAZLI VİLLANIN HAVUZUNA DÜŞTÜ

        AA ve İHA'daki habere göre aile kiraladıkları eve yerleştikleri sırada, iddiaya göre Nazlı bir anda gözden kayboldu. Kızlarının evin bahçesindeki havuza düştüğünü fark eden aile fertleri, hemen havuza koşarak Nazlı'yı çıkardı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        İhbar üzerine kısa sürede eve gelen sağlık ekipleri, minik Nazlı'yı Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz çocuk kurtarılamadı.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Olayla ilgili soruşturma sürerken, Nazlı Sarıl'ın cenazesi, nöbetçi savcının talimatıyla otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

        Minik Nazlı, bugün ikindi namazını müteakip memleketi Akhisar ilçesinde toprağa verilecek.

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        #Manisa
        #İzmir
        #Son dakika haberler
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