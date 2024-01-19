NASA fırlatma canlı yayını: İlk Türk Astronot saat kaçta uzaya gidecek, hangi kanalda izlenecek?
İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu canlı yayın ekranı sorgulaması sıklaştı. Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonu bir gün ertelendi. Fırlatma töreni 18 Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece saat 00.49'da gerçekleşti. Birçok ilden izleme fırsatının da sunulduğu tarihi ana ortaklık etmek isteyenler "İlk Türk Astronot saat kaçta gidecek, uzay yolculuğu nasıl ve hangi kanaldan izlenecek?" sorularına yanıt arıyor. İşte, NASA ile uzay yolculuğu canlı yayın izle ekranı...
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Türkiye'nin uzay macerası bu gece itibarıyla başlıyor. Ax-3 misyonunun ISS'ye fırlatılmasının 17 Ocak'ta yapılması planlanmıştı. Ancak NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenleyen yetkililer, fırlatmanın 18 Ocak'a ertelendiğini belirtmişti. Hedeflenen fırlatma 19 Ocak 2024 Türkiye saatiyle 00.49'da gerçekleşti. Peki, İlk Türk Astronot'un (Alper Gezeravcı) uzay yolculuğu saat kaçta, hangi kanalda? İşte, canlı yayın izleme ekranına ilişkin detaylar...
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İLK TÜRK ASTRONOT ALPER GEZERAVCI NEREDEN UZAYA GİDECEK?
SpaceX Falcon 9 roketi, Ax-3 mürettebatını SpaceX Dragon uzay aracıyla NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan ISS'ye fırlatıldı.
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EKİPTE KİMLER OLACAK?
Axiom Space'in ISS'ye göndereceği "Ax-3" görevi için 4 kişilik mürettebat arasında Gezeravcı'nın yanı sıra ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt bulunuyor.
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UZAY YOLCUĞU NASIL İZLENECEK?
Fırlatma töreni Ankara-Kızılay ile İstanbul-Taksim'deki planetaryumlardan da takip edilebilecek.
"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından İstanbul ve Ankara'daki meydanlara, 'dome çadır' adı verilen dev kubbeli alanlardan planetaryumlar oluşturuldu. Ankara ODTÜ Yerleşkesi'nde bulunan TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Yer İstasyonu'nda görevli uzay mühendisleri ve bilim insanları tarafından astronotun uzay istasyonuna yolculuğu anbean takip edilecek. Fırlatma töreni, bilim merkezlerinde de izlenebilecek, bu merkezlerde atölye çalışmalarından, uzay filmleri gösterimine kadar birçok programa yer verilecek. Fırlatma töreni; Konya Bilim Merkezi, Bursa Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Bilim Üsküdar, Antalya Bilim Merkezi, Gaziantep Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi, Aksaray Bilim Merkezi, Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi ile Kayseri Bilim Merkezi'den de izlenebilecek."
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FIRLATMA TÖRENİ UZAY YOLCULUĞU CANLI YAYIN
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunacağı Axiom Mission 3 (Ax-3), mürettebatıyla 18 Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece saat 00.49'da gerçekleşmesi planlanan fırlatmayla Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) hareket edecek. Fırlatma töreni NASA'nın YouTube kanalı üzerinden canlı izlenebilecek.