İZMİR DEPREME DAYANIKLI İLÇELER

Risksiz bölgeler arasında Buca, Kemalpaşa ile Balçova (İnciraltı dışı) yer alıyor. Torbalı ve Ödemiş riskli bölgeye daha uzak konumda. Uzmanlar İzmir depreme dayanıklı semtler konusunda depreme karşı kayalık ve sağlam zemine sahip olan İzmir ilçeleri arasında Buca, Bornova, Osmangazi Balçova gibi bölgeleri göstermektedir.

Kayalık ve sağlam bir zemine sahip olmasıyla nispeten daha güvenli görülen bu alanlarda binalar daha sağlam ve kayalık alanlara inşa edilmektedir. Elbette bu durum deprem gibi bir doğal afetin önüne geçmediği gibi kişilerin önlem alması açısından daha güvenli alanlar olarak gösterilmektedir.