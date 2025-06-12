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        Haberler Dünya Musk'ın "pişmanlık mesajı" yayımlamadan önce Trump ile telefonda görüştüğü iddia edildi | Dış Haberler

        Musk'ın "pişmanlık mesajı" yayımlamadan önce Trump ile telefonda görüştüğü iddia edildi

        New York Times, dünyanın en zengin ismi Musk'ın, ABD Başkanı Trump ile arasının açılmasının ardından yaptığı 'pişmanlık' açıklamasından önce ABD Başkanı ile telefonda görüştüğünü iddia etti. Haberde Musk'ın ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile telefonda görüşerek "hatasını telafi etmeye çalıştığı" öne sürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 11:12 Güncelleme: 12.06.2025 - 11:12
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        ABD'li iş insanı Elon Musk'ın, vergi indirimi yasa tasarısı nedeniyle arasının açıldığı ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili bazı paylaşımlarından pişmanlık duyduğuna ilişkin açıklama yapmadan önce başkanla telefonda görüştüğü ileri sürüldü.

        Elon Musk'tan geri adım: Pişmanlık duyuyorum
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        New York Times gazetesinin ismini açıklamak istemeyen, konuya aşina üç kişiye dayandırdığı haberinde, Musk'ın Trump'ı eleştirirken ileri gittiği için pişman olduğunu belirttiği dünkü paylaşımından önce, 9 Haziran'da Trump'la telefon görüşmesi yaptığı öne sürüldü.

        "HATASINI TELAFİ ETMEYE ÇALIŞTI" İDDİASI

        Haberde ayrıca, Musk'ın 6 Haziran'da Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles ve ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile telefonda görüşerek "hatasını telafi etmeye çalıştığı" iddia edildi.

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        Musk, dünkü paylaşımında, "Trump'la ilgili bazı paylaşımlarımdan pişmanlık duyuyorum." ifadesini kullanarak "fazla ileri gittiğini" kaydetmişti.

        Diğer yandan Trump da dünkü açıklamasında, Musk'a karşı kötü duygular beslemediğini, sadece aralarında yaşanan tartışmadan dolayı şaşkın olduğunu belirtmiş ve Musk'la uzlaşabileceği mesajını vermişti.

        TRUMP İLE MUSK ARASINDAKİ TARTIŞMA

        ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki görevinden kısa süre önce ayrılan ve Kongre'nin gündemindeki vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştiriler yapan iş insanı Musk'ın açıklamalarından büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirtmişti.

        Trump, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon'dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim." ifadelerini kullanmıştı.

        Donald Trump'ın açıklamalarına X hesabından karşılık veren Musk ise "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar, Temsilciler Meclisini kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senato'da 51-49 çoğunluğa sahip olurdu." yorumunu yapmıştı.

        Trump'ın daha önceki hazine borç yüküyle ilgili X paylaşımlarına da atıf yapan Elon Musk, "Bu adam bugün nerede?" ve "Büyük Çirkin Yasa, bütçe açığını 2,5 trilyon dolar daha artıracak!" ifadelerine yer vermişti.

        Musk ayrıca, kamuoyunda Epstein dosyaları olarak bilinen ve kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyalarda ABD Başkanı Trump'ın adının da yer aldığını iddia etmişti.

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