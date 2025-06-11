Elon Musk'tan Trump'la yaşadığı gerginlikte geri adım: Pişmanlık duyuyorum

ABD Başkanı Trump ve en büyük destekçilerinden olan dünyanın en zengin insanı Elon Musk arasındaki çatışmalı ayrılıkta Musk geri adım attı.

Tüm dünyayı sarsan tartışmalardan bir hafta sonra bir açıklama yapan Musk, son günlerde tartışma yaşadığı ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili bazı paylaşımlarından pişmanlık duyduğunu belirtti.

"Trump'la ilgili bazı paylaşımlarımdan pişmanlık duyuyorum." ifadesini kullanan Musk, bu paylaşımlarda "fazla ileri gittiğini" kaydetti.

Trump'ın Hükümet Verimliliği Bakanı (DOGE) olarak atadığı ve bürokrasideki israfı bitirmek amacıyla beraber çalıştığını belirttiği Elon Musk'ın, Trump yönetiminin bütçe tasarısına sert tepki göstermesi sonrası ikili arasındaki ipler koptu. "Heteroseksüel bir erkek başka bir erkeği ne kadar çok sevebilirse ben de Trump'ı o kadar çok seviyorum" diyen Elon Musk, Trump'a sert tepki göstererek görevini bıraktı.

İkilinin arasında iplerin kopuşunun ardından Musk, kendine ait olan X adlı sosyal medya uygulamasından Trump'la ilgili sert açıklamalarda bulundu.

Musk yaptığı paylaşımlardan birinde, "Ben olmasam kazanamazdı" ifadesini de kullandı. Trump'ın savunduğu harcama paketini de "Üzgünüm ama artık dayanamıyorum. Bu devasa, çirkin Kongre harcama tasarısı rahatsız edici bir iğrençliktir" dedi.

Musk daha sonra NASA'nın ciddi derecede bağımlı olduğu SpaceX'in Dragon uzay aracını hizmet dışı bırakacağını da yazdı.

Elon Musk'ın en sansasyon yaratan paylaşımı ise Epstein ve Trump ilişkisiyle ilgiliydi.

Musk, Trump'ın isminin Jeffrey Epstein belgelerinde olduğunu iddia etti. Cezaevinde intihar eden Epstein, reşit olmayan kız çocuklarının da bulunduğu çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunmak ve seks amaçlı insan kaçakçılığı yapmakla suçlanıyordu. Elon Musk, Trump'ın adının belgelerde geçmesi nedeniyle belgelerin kamuoyuyla paylaşılmadığını iddia etti.

Donald Trump'ın tüm bu iddialara cevabı ise, "Elon 'yıpranıyordu', ondan gitmesini istedim, insanları kimsenin istemediği elektrikli arabaları almaya zorlayan mandayı kaldırdım (bunu yapacağımı aylardır biliyordu!) ve o da ÇILDIRDI! Bir sorunu var. Zavallı adamın gerçekten bir sorunu var" oldu.