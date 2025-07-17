Murat Cemcir, yapay zekâ ile kadın oldu

Murat Cemcir, oyunculuk kariyerinin yanı sıra zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geliyor.

Cemcir, son olarak yapay zekâ ile kendisini kadın yaptığı fotoğrafla adından söz ettirdi.

Ünlü oyuncu, paylaşımına; "Kadın mı olsam mı nasılım mı? Yapay zekâ ile ilk temas" notunu düştü. Cemcir, paylaşımına Gülşen'in 'Sarışınım' şarkısını da ekledi.