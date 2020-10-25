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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Popçu Murat Boz, geçtiğimiz akşam Bebek'teki bir mekanda arkadaşları ile birlikte yemek yedi. Keyifli halleriyle dikkat çeken Boz, çıkışta gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.

40 yaşındaki şarkıcı, "Yeni şarkılarda sürprizler var. Bir düet olabilir” dedikten sonra aracına binerek oradan uzaklaştı.