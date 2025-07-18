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        Haberler Gündem Güncel MSÜ ve bağlı birimlerinde 6 yeni caminin açılışı yapıldı | Son dakika haberleri

        MSÜ ve bağlı birimlerinde 6 yeni caminin açılışı yapıldı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) ve bağlı birimlerinde yapımı tamamlanan 6 yeni caminin açılışını yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 15:00 Güncelleme: 18.07.2025 - 15:00
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        6 yeni caminin açılışı yapıldı
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSÜ'nün Levent'teki yerleşkesinde üniversiteye bağlı farklı illerdeki birimlerde inşa edilen camilerin toplu açılış töreninde yaptığı konuşmaya katılımcıları selamlayarak başladı.

        AA'da yer alan habere göre açılış töreninin ardından kurmay subayların mezuniyet törenine iştirak edeceklerini aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:

        "Bugün Milli Savunma Üniversitemizde ve bağlı birimlerinde yapımı tamamlanan 6 yeni camimizi inşallah ibadete açıyoruz. 2023'te kara, deniz ve hava harp okullarımızdaki 3 camimizi tamamlayıp hizmete almıştık. Şimdi de 864 kişi kapasiteli Milli Savunma Üniversitesi Rektörlük Camimizin açılışını yapıyoruz. Balıkesir'deki 1183 kişi kapasiteli Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Camimizin, Yalova Altınova'daki 725 kişi kapasiteli Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Camimizin ve İzmir Gaziemir'deki 1043 kişi kapasiteli Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu Camimizin açılışını inşallah canlı bağlantılarla hep birlikte yapacağız. Aynı şekilde İzmir Kara Harp Okulu ATAT Bölge Birlik Komutanlığı ile Maltepe Yerleşkesinde inşa edilen iki yeni camimizi de dualarla kullanıma açacağız. Böylece söz verdiğimiz üzere 9 yeni camimizi peygamber ocağımıza hamdolsun kazandırmış oluyoruz."

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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Camilerimizin her biri Selçuklu dönemlerinin üslup ve zarafetiyle birbirinden seçkin mimari unsurlarını ihtiva ediyor. Bu camilerde okunacak ezan ve selaların, edilecek dua ve ibadetlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına, Toplu Konut İdaresi Başkanlığına, Türkiye Diyanet Vakfına, proje aşamasından inşaat ve peyzaj sürecine camilerin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Erdoğan, "Sayın Rektörün şahsında tüm komutanlarımıza, üniversite yönetimine bu güzel eserlerin inşasına vesile oldukları için şahsım, milletim adına en kalbi tebriklerimi iletiyorum. Rabbim bizi sevgisiz, susuz, havasız, vatansız, aynı zamanda mabetsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın diyorum." ifadelerini kullandı.

        YALOVA, BALIKESİR VE İZMİR'DEKİ CAMİLER CANLI BAĞLANTIYLA HİZMETE AÇILDI

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Camisi'nin açılışı için Yalova'ya, ardından Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Camisi'nin açılışı için Balıkesir'e ve Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu Camisi'nin açılışı için ise İzmir'e canlı bağlantı gerçekleştirdi.

        Her ilin valisinden caminin çevresini göstermesini isteyen Erdoğan, tüm camilerin illere ve Türk ordusuna hayırlı olmasını temenni etti.

        Camiler, dua edildikten sonra kurdele kesimiyle ibadete açıldı. İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş'un dua etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler Milli Savunma Üniversitesi Rektörlük Camisi'nin açılış kurdelesini kesti. Erdoğan, kurdele kesiminde kullanılan makasların günün anısına katılımcılarda kalmasını istedi.

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