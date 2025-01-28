Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) başvuruları tamamlandı. ÖSYM takvimi doğrultusunda MSÜ başvuruları 2-27 Ocak 2025 tarihleri arasında alındı. Herhangi bir nedenle belirtilen tarihlerde başvuru yapamayan adaylar ise MSÜ geç başvuru tarihi ve ücreti için araştırmalara başladı. ÖSYM kılavuzuna göre MSÜ geç başvuru ücreti aynı gün %50 artırımlı olarak ödenecek. Peki, 2025 MSÜ geç başvuru ne zaman başlayacak, ücreti ne kadar?