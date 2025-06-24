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        Haberler Bilgi Ekonomi Motorine indirim geldi, tabela değişti! Motorine ne kadar indirim geldi, litre fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? 24 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları

        Motorine indirim geldi, tabela değişti! İşte 24 Haziran 2025 güncel motorin fiyatları

        Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor. İran ile İsrail arasındaki çatışma petrol fiyatlarını etkilemişti. Petrol fiyatlarının yükselmesinin ardından motorin ve benzine zam gelmişti. Akaryakıta peş peşe gelen zamların ardından bugün araç sahiplerine güzel haber geldi. Motorine indirim yapıldı. Peki, motorine ne kadar indirim geldi, litre fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? 24 Haziran 2025 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2025 - 09:15 Güncelleme: 24.06.2025 - 09:15
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        • 1

          Akaryakıt fiyatları, brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara ve döviz kurundaki değişimlere bağlı olarak sık sık güncelleniyor. Bu sebeple otogaz, benzin ve motorin fiyatlarındaki değişimler yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ile İran arasında ateşkes sağlandığını duyurmasının ardından petrol fiyatları düşüşe geçti. Bu düşüş akaryakıt ürünlerinden motorine indirim olarak yansıdı. Peki, motorine ne kadar indirim geldi, litre fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte 24 Haziran 2025 İzmir, Ankara, İstanbul güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları…

        • 2

          MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

          ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmasının ardından petrol fiyatları düşüşe geçti.

          ABD ham petrolü yüzde 4 gerileyerek varil başına 66 dolar seviyesine indi. Brent ise benzer şekilde düşerek varil başına 68 dolar civarında işlem gördü.

          Bu düşüş akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Motorinin litre fiyatına 24 Haziran Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere ortalama 1 lira 63 kuruş indirim geldi.

        • 3

          BENZİN VE LPG’YE İNDİRİM VEYA ZAM GELECEK Mİ?

          Benzin ve LPG fiyatlarında ise zam ya da indirim beklenmiyor.

        • 4

          İŞTE 24 HAZİRAN 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

          İstanbul (Avrupa yakası)

          Benzin litre fiyatı: 51.51 TL

          Motorin litre fiyatı: 53.09 TL

          LPG litre fiyatı: 25.09 TL

        • 5

          İstanbul (Anadolu yakası)

          Benzin litre fiyatı: 51.36 TL

          Motorin litre fiyatı: 52.97 TL

          LPG litre fiyatı: 24.49 TL

        • 6

          Ankara

          Benzin litre fiyatı: 52.18 TL

          Motorin litre fiyatı: 53.92 TL

          LPG litre fiyatı: 24.99 TL

        • 7

          İzmir

          Benzin litre fiyatı: 52.51 TL

          Motorin litre fiyatı: 54.27 TL

          LPG litre fiyatı: 24.94 TL

        • 8

          Bursa

          Benzin litre fiyatı: 52.31 TL

          Motorin litre fiyatı: 53.90 TL

          LPG litre fiyatı: 24.49 TL

        • 9

          Hakkari (En yüksek fiyat olan il)

          Benzin litre fiyatı: 53.65 TL

          Motorin litre fiyatı: 55.44 TL

          LPG litre fiyatı: 25.65 TL

        • 10

          AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

          Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

          Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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