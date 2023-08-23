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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Molde-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - Futbol Haberleri

        Molde-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında Molde ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, Norveç'ten avantajlı bir skorla dönüp İstanbul'da seyircisi önünde Devler Ligi gruplarına adına yazdırmak istiyor. Peki, Molde-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i ve maçla ilgili tüm detaylar...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 23.08.2023 - 09:53 Güncelleme: 23.08.2023 - 09:53
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        • 1

          Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına son adım olan play-off turunda sahne alıyor. Sarı-kırmızılılar, play-off turu ilk maçında deplasmanda Norveç ekibi Molde ile karşı karşıya gelecek.

        • 2

          Sarı-kırmızılılar, 2. ön eleme turunda Litvanya ekibi Zalgiris'i, 3. ön eleme turunda da Sloven temsilcisi Olimpija Ljubljana’yı eleyerek bu tura geldi. Molde ise 2. ön eleme turunda Finlandiya takımı HJK Helsinki'yi, 3. ön eleme turunda da Faroe Adaları'ndan Klaksvik'i eledi.

        • 3

          Molde-Galatasaray eşleşmesinin rövanşı 29 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak.

        • 4

          MOLDE İLE İLK MAÇ

          Galatasaray, Avrupa kupalarında ilk kez Molde ile mücadele edecek. Molde ise Türk takımlarına karşı daha önce 2015 yılında UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, 2021 yılında da UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Trabzonspor ile karşılaştı. Norveç ekibi, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 beraberlik aldı.

        • 5

          MOLDE-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

          Molde ile Galatasaray arasındaki karşılaşma saat 22.00'de başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak. Aker Stadyumu'ndaki mücadeleyi İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

        • 6

          GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

        • 7

          MUSLERA

        • 8

          BOEY

        • 9

          NELSSON

        • 10

          ABDÜLKERİM

        • 11

          ANGELINO

        • 12

          BERKAN

        • 13

          OLIVEIRA

        • 14

          BARIŞ ALPER

        • 15

          MERTENS

        • 16

          KEREM

        • 17

          ICARDI

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