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        Haberler Dünyadan Moda devinin defilesinde protesto ve polis müdahalesi

        Moda devinin defilesinde protesto ve polis müdahalesi

        İspanya'nın Katalonya özerk bölgesi başkenti Barselona'da düzenlenen Fransız moda devinin defilesi protestolara sahne oldu. Defilede Park Güell'in kullanılmasına karşı çıkan protestoculara polis sert müdahale etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2024 - 18:03 Güncelleme: 24.05.2024 - 18:03
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        • 1

          Dün özel bir moda etkinliği nedeniyle kapatılan Barselona'nın ünlü parkı Park Güell için protesto gösterisi düzenleyenlerle polis arasında şiddetli çatışmalar çıktı.

          Aralarına Emma Stone, Sophie Turner, Jennifer Connelly ve Ana de Armas gibi dünyanın dört bir yanından gelen yıldızların toplandığı Barselona'daki ünlü bir markanın defilesinde kamuya ait mülkün kullanılması tepkilere yol açtı.

        • 2

          Bölge sakinlerinin protesto gösterisine coplu polisler mücadahale etti.

        • 3

          Eylemciler, ünlü markanın 2025 koleksiyonu defilesi için organizatörleri kamusal alan olan Park Güell'i 'özelleştirmekle' suçladı.

        • 4

          Protestocular, hem kamu alanının özel bir şirkete verilmesine hem de organizasyonun şehirde yol açtığı aksamaya karşı günler öncesinden tepkilerini dile getiriyordu.

        • 5

          Göstericilere polis müdahalesinde şiddet görüntüleri ortaya çıktı.

        • 6

          Park Güell, Katalan girişimci Eusebi Güell'in yapım talimatı vermesinden yaklaşık 14 yıl sonra, 1914'te tamamlandı.

        • 7

          Park, Güell'in 1918'deki ölümünden sonra mirasçıları tarafından Belediye Meclisi'ne satılmadan önce, Güell'e özel bir bahçe olarak halka açık büyük etkinlikler için ayrılmıştı.

        • 8

          PARK, UNESCO LİSTESİNDE

          Park, 1926'dan bu yana belediye parkı olarak kullanılıyor ve şu anda Gaudí Evi Müzesi'ne ev sahipliği yapıyor. Her ikisi de kendi başlarına yerel kültürün önemli eserleri olarak kabul ediliyor.

          1984 yılında park, UNESCO Dünya Mirası Alanı ilan edildi.

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