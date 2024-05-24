Moda devinin defilesinde protesto ve polis müdahalesi

PARK, UNESCO LİSTESİNDE

Park, 1926'dan bu yana belediye parkı olarak kullanılıyor ve şu anda Gaudí Evi Müzesi'ne ev sahipliği yapıyor. Her ikisi de kendi başlarına yerel kültürün önemli eserleri olarak kabul ediliyor.

1984 yılında park, UNESCO Dünya Mirası Alanı ilan edildi.