Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu, kandilde oruç tutmanın önemi nedir? Kandil orucu kaç gün?

Miraç olayının en bilinen yönlerinden biri, Peygamber Efendimizin göğe yükseldiği sırada Allah tarafından Müslümanlara beş vakit namazın farz kılınmasıdır. Başlangıçta 50 vakit olarak belirlenen namaz, Hz. Musa'nın Peygamber Efendimize tavsiyesiyle ve Allah'ın izniyle beş vakte indirilmiştir. Miraç, İslam tarihinde hem manevi bir yolculuk hem de Allah ile doğrudan bir iletişimin simgesidir. Bu gece, Müslümanlar için dua, ibadet ve tövbe ile Allah'a yakınlaşmak için bir fırsat olarak kabul edilir.