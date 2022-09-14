UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında heyecan dorukta. Haftanın sonucu en çok merak edilen maçları arasında olan Milan Dinamo Zagreb karşılaşması için sporseverler araştırmalara çoktan başladı. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği Milan Dinamo Zagreb karşılaşmasıyla ilgili bilgiler...