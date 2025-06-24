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        Mezara dadandılar! 2 buçuk yılda 20 saldırı!

        İstanbul Esenyurt'ta bir mezar, kimliği belirsiz kişilerce 2 buçuk yılda 20 kez tahrip edildi. Çirkin saldırı sonucunda annesinin mezarını defalarca onardığını belirten Erdem Kağan Aydın, yetkililerin bu durum karşısında bir an önce harekete geçmesini istedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 11:45 Güncelleme: 24.06.2025 - 11:45
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        Mezara dadandılar! 2 buçuk yılda 20 saldırı!
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        İstanbul Esenyurt’ta kimliği belirsiz kişi veya kişiler, Erdem Kağan Aydın’ın 2,5 yıl önce vefat eden annesinin mezarını onlarca defa tahrip etti.

        İHA'nın haberine göre saldırganların mezarın üzerinde gezdiği, mermerine zarar verdiği ve peyzaj düzenlemesini bozduğunu belirten Aydın, bir an önce yetkililerin önlem almasını istiyor.

        Esenyurt’ta bulunan Yeni Mezarlığa 2022 yılının Eylül ayında defnedilen Gülpaşa Aydın’ın mezarı geçen süreçte yaklaşık 20 kez tahrip edildi. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce gerçekleştirilen çirkin saldırı sonucunda annesinin mezarını defalarca onardığını belirten oğlu Erdem Kağan Aydın, defalarca mezarlık görevlilerini uyardığını belirtti.

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        Saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin çevrede bulunan diğer mezarlara da zarar verdiğini belirten Aydın, yetkililerin bu durum karşısında bir an önce harekete geçmesini istedi.

        "BAŞKA MEZARLARDA DA TAHRİBAT VAR"

        Annesinin mezarının tahrip edilmesi hakkında konuşan Erdem Kağan Aydın, "Annem 2022 yılının eylül ayında hayatını kaybetti. Yaşanan tahribat ise 2-3 ay arayla devam ediyor. Aralıklarla mezardaki çiçekler, üstündeki taşlar çalınıyor, mezarın üstünde geziliyor. Sadece bizim mezara değil çevredeki mezarlara da benzer tahribatlar yapılıyor, ama annemin mezarına daha fazla oluyor. Kasıtlı mı yapılıyor bilmiyorum. Ben bir Müslüman olarak sadece Müslüman mezarları değil tüm mezarlara saygı duyuyorum, bizler için kutsal yerler mezarlarımız. Ben bu çirkin saldırı karşısında hem üzülüyorum hem de kınıyorum" dedi.

        "2 AY ARAYLA YAPIYORLAR"

        2022 yılından itibaren mezarın yaklaşık 20 kez tahrip edildiğini kaydeden Erdem Kağan Aydın, "Mezarın üstündeki çiçekler sökülüyor, mezarın peyzajı tahrip ediliyor, üstünde geziliyor, üstündeki taşlar yere atılıyor, mezar mermerleri kırılıyor. İki yıl içerisinde benim sayabildiğim 20 tahribat yaşandı. 2 ay aralıklarla yapıyorlar, yetkileri bilgilendirdik fakat bir çözüme ulaşamadık" diye konuştu.

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