Avcılar'da metrobüse binmek isteyenlere 'beyaz yol' sürprizi
İBB'nin 'beyaz yol' çalışması nedeniyle Avcılar'daki Merkez-Üniversite Kampüsü Metrobüs durağı kapatılınca yoğunluk oluştu. Bu çalışmadan haberleri olmayanlar durağa geldiklerinde durmayan metrobüsleri görünce şaşırdı. Kalabalık her geçen dakika artınca görevliler araçları buraya yönlendirerek yolcu birikimini azaltmaya çalıştı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin 'Beyaz yol' çalışması nedeniyle Avcılar'daki Merkez-Üniversite Kampüsü Metrobüs durağı kapatılınca yoğunluk oluştu.
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DHA'nın haberine göre İBB ekibi Söğütlüçeşme yönüne metrobüs durağını kapattı.
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Bu çalışmadan ve haberleri olmayanlar durağa geldiklerinde Beylikdüzü yönünden gelen ve durmayan metrobüsleri görünce şaşırdı.
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Haftanın ilk gününün de olmasının etkisi ile kalabalık her geçen dakika artınca görevliler hareket noktasından araçları buraya yönlendirerek yolcu birikimini azaltmaya çalıştı.
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İstasyonda yapılan anonslarda Söğütlüçeşme yönüne gidecek yolcuların ilerideki Şükrübey ve ya gerideki Cihangir-Üniversite Mahallesi duraklarından binebilecekleri belirtildi.
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Ancak, gerideki durağa giderek metrobüse binmek isteyenler de kalabalıkta beklemek zorunda kaldı.
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Beylikdüzü yönünden gelen araçlar da Avcılar istasyonundan geçebilmeleri için zaman zaman bekletildi.
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