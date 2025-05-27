Meteoroloji'den bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısı - Güncel haberler

Meteoroloji'den bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısı - Güncel haberler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan açıklamada, Artvin'in iç kesimleri, Erzurum'un doğusu, Ardahan ve Kars'ta beklenen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinde başlayıp akşam saatlerine kadar süreceği kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşların, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.

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Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.