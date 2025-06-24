Merve Dizdar: Gelinliğimi Hatice Aslan hediye etti

Ece Dizdar, 20 Haziran'da 5 yıldır aşk yaşadığı Serdar Orçin ile nikâh masasına oturmuştu.

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Ece Dizdar, düğünde giydiği çiçek desenli gelinliği meslektaşı da olan manevi annesi Hatice Aslan'ın hediye ettiğini söyledi.

"HATRI ÖMRÜNDEN UZUN"

Ece Dizdar, 17 yaşındayken 17 Ağustos 1999 depreminde ailesini kaybetmesinin ardından yolunun kesiştiği ve kendisi için "Manevi kızım" diyen Hatice Aslan için "Hayatımın eşlikçisi Hatice Aslan'ın bana hediyesi bu gelinlik... Hatırı ömrümden uzun. Tıpkı Hatice gibi..." ifadelerini kullandı.

"O GÜNDEN SONRA HİÇ AYRILMADIK" DEMİŞTİ

Ece Dizdar, depremin ardından Hatice Aslan ile tanıştığı günü; "Oyuncu olmak istiyorum." deyince, ona gönderdiler. 'Küçük Adam Ne Oldu Sana'da oynuyordu. Bir demet papatya aldım, gittim. "Merhaba." dedim, o günden sonra da hiç ayrılmadık" sözleriyle anlatmıştı.