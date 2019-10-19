Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Basın mensuplarıyla sohbet eden oyuncu, Melisa Aslı Pamuk ile polisiye bir filmde rol alacağını söyledi.

Fırat, "Polisiye bir film çekiyoruz. Melisa Aslı Pamuk ve Celil Nalçakan ile oynuyorum. Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip yönetmenle ağır eğitimler yaptık" dedi.