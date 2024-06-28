Mersin'de feci kaza: Çarptığı yayayı köprüden aşağı düşürdü
Mersin'de kontrolden çıkan hafif ticari araç önce minibüse ardından da yol kenarında yürüyen yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle köprüden aşağı düşen yaya ağır yaralandı.
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Mersin'in Yenişehir ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda Ercan E. (41) yönetimindeki hafif ticari araç önce minibüse, ardından da yol kenarındaki çöp konteyneri ile birlikte yaya olarak yürüyen 21 yaşındaki Beyza M.'ye çarparak köprüden aşağı düşürdü.
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Araç köprü kenarında asılı kalırken, yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen genç kız ise ağır yaralandı.
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GENÇ KIZIN DURUMU AĞIR
Yaralı Beyza M., ambulansla kaldırıldığı Mersin Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
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SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI SERBEST BIRAKILDI
Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü Ercan E.'ye alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı, ehliyetine el konuldu.
Emniyette ifadesi alınan sürücü, sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest bırakıldı.
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KAZA ANI KAMERADA
Genç kızın ağır yaralandığı kaza anı ise yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Görüntülerde, hafif ticari aracın önce sollamak istediği minibüse ardından da yolda yürüyen genç kıza çarparak köprüden aşağı düşürdüğü anlar yer aldı.