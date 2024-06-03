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        Haberler Bilgi Ekonomi MEMUR TEMMUZ ZAMMI 2024: Temmuz memur maaş zammı ile en düşük memur maaşları ne kadar olacak? Memur maaş hesaplama tahmini

        Memur maaş zammında 5 aylık oran belli oldu! 2024 Temmuz'da en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

        Memur maaş zammı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Milyonlarca kamu çalışanını etkileyecek olan memur zammı 2024'ün Temmuz ayında belli olacak. 3 Haziran'da TÜİK tarafından açıklanan Mayıs ayı enflasyon verileri ile 5 aylık enflasyon farkı da netleşti. Bu kapsamda en düşük memur maaşı tahminleri senaryoları şekillenmeye başladı. İşte, 2024 Temmuz memur zammı ile en düşük memur maaşında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2024 - 08:56 Güncelleme: 03.06.2024 - 11:39
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        • 1

          Memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı için gözler TÜİK'e çevrildi. Bugün açıklanan Mayıs ayı enflasyonu ile 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. Son olarak Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 2024 Temmuz memur maaş zammı netleşecek. Peki, 2024 Temmuz'da en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte, memur maaş zammı tahminleri hakkında detaylar...

        • 2

          MEMUR ZAMMINDA KRİTİK ORAN BELLİ OLDU!

          Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emeklilerinin zam oranını belirlemede etkili 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu.

          Memur maaşları ve emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 15 oranında toplu sözleşme zammı yapıldı. Temmuz ayında da yüzde 10 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Ocak ayındaki toplu sözleşme zammını aşan enflasyon farkı temmuz ayında maaşlara yansıtılacak.

          Beş aylık dönemdeki enflasyon farkı ve yüzde 10 toplu sözleşme zammıyla birlikte memur ve emekli memur aylıklarında yüzde 17,32 oranında artış yapılması kesinleşmiş oldu.

          Net rakamlar ise Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin enflasyon verilerinin de belli olmasıyla netleşecek.

        • 3

          MEMUR MAAŞ ZAMMI BELLİ OLUYOR!

          Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın 3 Haziran tarihli haberine göre; Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları ile yaptığı nisan ayı anketinde haziran ayında enflasyon yüzde 2,54 olarak öngörülmüştü. Mayıs ayında yapılan ankette ise haziran ayı enflasyonu yüzde 2,56 olarak tahmin edildi.

          Haziran ayında enflasyon son anketteki beklenti doğrultusunda çıkarsa bu yılın ilk 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 25,86 olacak.

          Buna göre temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına enflasyona paralel yüzde 25,86 oranında zam yapılacak.

        • 4

          EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

          Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarında ise 6 aylık dönemde 9,44 puanlık enflasyon farkı ortaya çıkacak. Yüzde 10 toplu sözleşme zammıyla birlikte temmuz ayında yüzde 20,39 oranında zam yapılacak.

          Bu durumda temmuz ayında en düşük memur maaşı 39.460 TL, en düşük emekli memur aylığı ise 17.745 TL olacak.

        • 5

          MEMUR ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?

          Elbette kesin zam oranı haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla netleşecek. Mevcut enflasyon verilerine göre temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 25-26 arasında, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 20-21 arasında zam yapılacağını söylemek mümkün.

        • 6

          KAMU İŞÇİLERİNİN ÜCRET ZAMMI

          Kamu işçilerine 2024 yılında ilk altı ayda yüzde 10, ikinci 6 ayda yüzde 10 oranında toplu iş sözleşmesi zammı yapılacak. Enflasyonun bu zam oranını aşması halinde enflasyon farkı ilave edilecek. Buna göre, 6 aylık enflasyonun yüzde 25,86 oranında çıkması halinde kamu işçilerinin ücretlerinde enflasyon oranında zam yapılacak.

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