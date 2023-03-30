Mehmet Aslantuğ'un aldığı radikal kararı ilk destekleyen kişi ise elbette 27 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşi Arzum Onan oldu.
Arzum Onan, eşine "Bugüne kadar yaptıkların, söylediklerin yapacaklarının söyleyeceklerinin teminatıdır. Her zaman yanındayız, yanında olacağız. Seninle her zaman gurur duyduk, duyacağız" diyerek eşi Mehmet Aslantuğ'un radikal kararını destekledi.
Ayrıca Arzum Onan, Mehmet Aslantuğ'un rol aldığı diziden ayrıldığını açıklamasından sonra 16 Mart'ta sosyal medya hesabından eşi hakkında şu yorumu yapmıştı: Bugüne kadar sergilediğin duruş, verdiğin kararlar ve hayata kattığın tüm değerler için... Seninle gurur duyuyorum.