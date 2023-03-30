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TİP'ten milletvekili adayı olan Mehmet Aslantuğ'un eşi Arzum Onan: Seninle gurur duyuyorum

Mehmet Aslantuğ'un eşi Arzum Onan: Seninle gurur duyuyorum

Mehmet Aslantuğ'un 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan 2023 Genel Seçimleri'nde Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili adayı olması gündem oldu. Aslantuğ'un aldığı radikal kararı eşi Arzum Onan, "Her zaman yanındayız, yanında olacağız. Seninle her zaman gurur duyduk, duyacağız" sözleriyle destekledi 

Giriş: 30.03.2023 - 09:55 | Güncelleme: ABONE OL

  • 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan 2023 Genel Seçimleri'nde Cumhurbaşkanlığı için adaylar belirlendi.
    Milletvekili adayları da belirlenmeye başlandı. 
    Bazı ünlü isimler de milletvekilliği için aday adayı olduğunu açıklamaya başladı.

  • Mehmet Aslantuğ ise milletvekili aday adayı değil, aday olarak öne çıktı. 
    Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı (TİP) Erkan Baş, Mehmet Aslantuğ’un partisinin milletvekilliği adaylık teklifini kabul ettiğini açıkladı.

  • Erkan Baş, bu duyuruyu 29 Mart'ta yapsa da Mehmet Aslantuğ, Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili adayı olma kararını aslında 2023 Genel Seçimleri'nin 14 Mayıs'ta yapılacağının açıklanmasıyla aldı. Bu nedenle de rol aldığı diziden ayrıldı. 

    Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Mehmet Aslantuğ'un adaylığını sosyal medya hesabından duyurdu.
    Erkan Baş, "Onu sadece unutulmayan rolleriyle değil, planlı bir provokasyona maruz bırakılan Ahmet Kaya'yı cesurca savunmasıyla da hep şükranla hatırlıyoruz. Milletvekilliği adaylık teklifimizi kabul ederek bize güç veren sevgili Mehmet Aslantuğ'a yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

     

     

  • Mehmet Aslantuğ'un aldığı radikal kararı ilk destekleyen kişi ise elbette 27 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşi Arzum Onan oldu. 

    Arzum Onan, eşine "Bugüne kadar yaptıkların, söylediklerin yapacaklarının söyleyeceklerinin teminatıdır. Her zaman yanındayız, yanında olacağız. Seninle her zaman gurur duyduk, duyacağız" diyerek eşi Mehmet Aslantuğ'un radikal kararını destekledi. 

    Ayrıca Arzum Onan, Mehmet Aslantuğ'un rol aldığı diziden ayrıldığını açıklamasından sonra 16 Mart'ta sosyal medya hesabından eşi hakkında şu yorumu yapmıştı: Bugüne kadar sergilediğin duruş, verdiğin kararlar ve hayata kattığın tüm değerler için... Seninle gurur duyuyorum. 

  • Mehmet Aslantuğ ile 1993 Türkiye ve Avrupa güzeli Arzum Onan 1996'da evlendi. 

  • Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'ın çocukları Can Aslantuğ, dünyaya 2000'de geldi.

  • Mehmet Aslantuğ, 1992, 1993 ve 1994'te ardı ardına 3 yıl Antalya Film Festivali'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında 'Altın Portakal' kazandı. Aslantuğ,  aynı zamanda 1994'te Adana Film Festivali'nde yine 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında 'Altın Koza'ya layık görüldü. 

     

  • ALTIN PORTAKAL ÖDÜLLERİ
    1992... Kapıları Açmak
    1993... Yalancı 
    1994... Yengeç Sepeti 

    ALTIN KOZA ÖDÜLÜ
    1994... Yengeç Sepeti 

Haberi Hazırlayan : Mehmet Çalışkan
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