Meghan Markle ile Prens Harry'den yıllar sonra yeniden aile fotoğrafı

People'a konuşan Prens Harry'nin bir arkadaşı, Harry'nin çocuklarını korumak için onların hayatlarını gizli tutmak istediğini söylemiş ve "Harry çocuklarını kamuya göstermekten çekiniyor, onları gizlemek isteğinden değil, mahremiyetlerini ve güvenliklerini olası tehditlerden korumak için" demişti.

Arkadaşı, Harry'nin annesi Prenses Diana'nın paparazzilerden kaçarken hayatını kaybetmesine atıfta bulunarak, "Bir baba ve eş olarak Harry, tarihin tekerrür etmemesini sağlamaya kararlı" ifadesini kullanmıştı.